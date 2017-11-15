مصر للطيران تتعاون مع إيركاب الأمريكية لشراء 21 طائرة

لأول مرة



هاجر عمران



أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، عن تعاونها الأول مع شركة "إيركاب" الأمريكية، والذي بموجبه تم توقيع صققة جديدة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات من طراز البوينج دريملاينر 787-9 تعمل بمحركات رولز رويس، هذا بالإضافة إلى 15 طائرة من طراز الإيرباص A320Neo والتي تعمل بمحركات CMF LEAP .





وقال بيان عن الشركة منذ قليل ، إن التوقيع تم خلال دبي الدولي للطيران Dubai Air Show 2017 ، بحضور شريف فتحى وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران و إحسان منير نائب مدير المبيعات الدولية والتسويق بشركة بوينج للطائرات التجارية و فؤاد عطار رئيس مبيعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة إيرباص.





وأضاف البيان أن هذه الصفقة من الطائرات تعد ضمن طلبيات الشراء المؤكدة والمبرمة من جانب شركة إيركاب الأمريكية مع شركتي إيرباص وبوينج، حيث من المقرر تسليمها خلال عامي 2019 و2020.





و إيركاب شركة أمريكية من أحد الشركات العالمية الرائدة في مجال توريد الطائرات، و فى 30 سبتمبر 2017، وصل عدد الطائرات التي تمتلكها الشركة وتقوم بتشغيلها نحو 1،506.





و إيركاب تخدم حوالي 200 عميل في أكثر 80 مدينة فيما يتعلق بتقديم حلول طيران لشركات الطيران حول العالم و هى مدرجة في بورصة نيويورك (إر) ومقرها الرئيسي في دبلن كما لديها مكاتب في أمستردام ولوس أنجلوس وشانون وفورت لودرديل وسنغافورة وشنغهاي وأبو ظبي وسياتل وتولوز.

