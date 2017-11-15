هل سيطبق حكم حظر استيراد قمح الإرجوت بأثر رجعي ؟

قمح

خالد بدر الدين



أكد حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة لوكالة رويترز، أن حكم المحكمة الذى ألغى أمس الثلاثاء قرار السماح بدخول قمح بفطر الإرجوت وفقا لمحام أقام الدعوى سيكون بأثر رجعي حال تطبيقه مما يشير إلى أنه قد يؤثر على شحنات تم التعاقد عليها بالفعل في إطار المعايير القديمة التي تسمح بنسبة إصابة تصل إلى 0.05 % .



وأعلنت وزارة الزراعة المصرية يوم الأربعاء إنها تنتظر تعليمات من مجلس الوزراء بعد حكم قضائي يعيد حظرا على واردات القمح التي تحتوى على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب مما يثير الضبابية مجددا بشأن سياسة التعامل مع الفطر.



وسيعيد حكم المحكمة حال تنفيذه العمل بقاعدة صارمة للاستيراد غير أن موردين يرون إنه من المستحيل ضمانها وإنها أفضت إلى إضافة غرامات كبيرة لعروضهم في المناقصات تحسبا لمخاطر إضافية تتمثل في رفض الشحنات. وتزايد تكاليف الشحن إذا تم إرجاعها إلى المصدر.



وقالت وزارة الزراعة، التي تترأس إدارة للحجر الزراعي تقول بأنه حتى الآثار الضئيلة للإرجوت يمكن أن تلحق ضررا بصحة النبات والحيوان إن أي تعديل في السياسة بيد مجلس الوزراء.



وقال خامد إن الطعن جاء على قرار صادر من مجلس الوزراء لذا ننتظر تعليمات من هناك لمعرفة ما إذا كان الطعن سيؤثر على عملية الاستيراد وإن الأمور ستمضي كالمعتاد حتى ذلك الحين.



وتدفق القمح في مصر مسألة حساسة سياسيا لأن الحكومة تستخدمه في برنامج واسع لدعم الخبر يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين في وقت التقشف الاقتصادي.



وفاجأت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، أسواق الحبوب العام الماضي حين بدأت تفرض عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بالإرجوت، مما أدى لمقاطعة الموردين للمناقصات الحكومية حتى تبنت مصر معيارا يسمح بنسبة لا تتجاوز 0.05 % من الإرجوت وهو معيار عالمي شائع