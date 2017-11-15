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اقتصاد وأسواق
إيجيتك تطالب بإنشاء مراكز اختبار لاعتماد المنتجات المصرية للتصدير
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 02:47 م
عمرو شوقى - إيجيتك
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عمرو شوقى - إيجيتك
عمر سالم
طالب المهندس عمرو شوقي، رئيس شركة "إيجيتك" المنظمة لمعرض إليكتريكس، بضرورة إنشاء مراكز لاختبار منتجات، وصناعة شركات الكهرباء معترف بها دولية لاختبار المنتجات، ومنحها شهادة معتمدة للتصدير.
وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض "اليكتريكس"، أن المجلس التصدير للصناعات الهندسية سيقدم الدعم للشركة حال توقيع 100 تصدير مع الأجنبيه العارضة بالمعرض.
وأشار إلى أن مصر تمتلك منتجات صناعية تمتلك القدرة على المنافسة عالميًا والتصدير، لكن نحتاج إلى الدعم من جانب الدولة ومراكز الاختبار لاعتماد تلك المنتجات، ومنحها شهادة للتصدير لتطابق المواصفات.
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