مبادرة لإنشاء هيئة لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

عمر سالم:



أعلن المهندس عمرو شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجيتك" عن إطلاق الشركة مبادرة أثناء معرض إليكتريكس لإنشاء هيئة لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة، كاشفا عن أن هذه الهيئة ستضم جميع المصنعين المصريين.



وأضاف شوقي أن هناك 3 مبادرات أخرى سيتم الإعلان عنها أول يوم بمعرض إليكتريكس والذى سيقام على مساحة ١٧ ألف متر بأرض المعارض.



جاء ذلك أثناء مناقشة فعاليات المعرض الدولي للكهرباء والطاقة"الكتريكس"، ومعرض الشرق الأوسط وإفريقيا لمكافحة الحريق والسلامة والأمن "مفسك"، ومعرض "سولارتك" الرائد في مجال الطاقة الشمسية بمنطقة شمال إفريقيا.



وأوضح أن قطاع الطاقة مظلوم بشكل كبير نظرا لعدم وجود رابطة لصحفيي القطاع أو جمعية لتطوير صناعة الطاقة، مطالبا بضرورة إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية لتغطية القطاع، مؤكدا ضرورة الاهتمام بكفاءة الطاقة ونشر تلك الثقافات.