معتز الدمرداش ينضم لقناة النهار

محمد فتحى





تعاقدت شبكة تلفزيون النهار مع الإعلامي معتز الدمرداش لينضم لفريق برنامج “آخر النهار”، بجانب الإعلاميين جابر القرموطي، وخالد صلاح، ومحمد الدسوقي رشدي.





وكان الإعلامي محمود سعد قد أعلن منذ أيام عن عودته، لشاشة قناة النهار بعد فترة طويلة من الغياب.



