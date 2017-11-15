بنك EBRD يقرض QNB الأهلي 20 مليون دولار لتمكين المرأة

بنك قطر الوطنى QNB

200 مليون دولار حجم التعاون بين بنك QNB والبنك الأوروبي للتنمية



خاص



وقع بنك قطر الوطني الأهلي مصر QNB قرضًا مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار EBRD بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتمكين المرأة، وبذلك ارتفع حجم التعاون بين البنكين في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر إجمالي مبلغ 200 مليون دولار، وفق بيان.



و يعد هذا القرض هو الأول الذي يتم تقديمه في إطار برنامج "المرأة في مجال الأعمال" الذي أطلقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر مؤخراً، والذي يهدف بدوره إلى تمكين المرأة اقتصاديا. ويقدم البرنامج تمويلاً من خلال البنوك المحلية إضافة إلى الاستشارات المالية والتدريب والدعم لرائدات الأعمال والشركات و المشروعات التي تقودها المرأة المصرية، وفق البيان ذاته.



ولن يقتصر دور البنك الأوروبي علي التمويل بل أيضا تقديم برنامج تعاون فني لبنك QNB الأهلي وغيره من المؤسسات المالية الشريكة من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات من أجل تحقيق فهم أفضل لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، بالإضافة إلي تسخير كل الموارد المتاحة لدعم مبادرة الشمول المالي.



كما سيتم تقديم الدعم الاستشاري للمشاريع التي تقودها المرأة بشكل مباشر بهدف تزويدهم بالخبرات اللازمة من خلال مساعدتهم في إعداد البيانات المالية و تنظيم دورات تدريبية و وورش عمل و فعاليات تواصل مثل الندوات وخلافه.



وقال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك QNB الأهلي، إن مصرفه يتعاون مع البنك الأوروبي من أجل دعم المرأة في سوق العمل المصري وتشجيعها على المشاركة في ملكية وإدارة وتطوير المشاريع المختلفة ومساعدتها على إيجاد حلول مبتكرة للقاء التحديات التي يواجها سوق العمل، وإتاحة الظروف الملائمة للتعامل مع النظام المصرفي، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية، وتشجيع الوعي الاستثماري بين النساء."



ويعد بنك QNB الأهلي واحد من المؤسسات المالية الرائدة في مصر و التي انشات في ابر يل ١٩٧٨ و هو يحتل المرتبة الثانية ﻛﺄكبر ثاني بنك خاص في مصر، هو بنك متكامل الخدمات ينظم مختلف الخدمات التجارية المتنوعة في نموذج متوازن يشمل تقديم الخدمات المصرفية للشرﻛﺎت، الإفراد، و المؤسسات.



قد أسس البنك مجموعة من الشرﻛﺎت التابعة له في مختلف المجالات و تعد شبكة فروع البنك الموجودة +200 فرع -بجميع أنحاء الجمهورية هي أحد وسائل تعزيز الخبرات و توفير الاستشارات والذي بدوره يخدم أكثر من 850,000 عميل في مصر، بالإضافة إلى مركز اتصال على مدار الساعة، من شأنه تسهيل الوصول إلى النظام المصرفي، جنبا إلى جنب مع احدث حلول الدفع المبتكرة مثل م فيزا، الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



والجدير بالذكر أن مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتتلقى استثمارات من البنك منذ العام 2012، وقد استثمر البنك حتى الآن أكثر من 3 مليارات يورو في 66 مشروعاً في البلاد، شملت القطاع المالي والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية كالطاقة وخدمات المياه والصرف ودعم خدمات النقل، كما قدم البنك مساعدات فنية لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة في مصر حتى الآن.

