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رياضة
المصري والمقاولون أقوى لقاءات الجولة التاسعة للدوري
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:55 م
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دوري كرة القدم
علي المصري
يستعيد سباق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، نشاطه عقب توقف دام لقرابة الـ10 أيام، بسبب التوقف الدولي لمواجهة المنتخب المصري نظيره الغاني في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وتعود المسابقة في جولتها التاسعة، حيث تقام مباريات تلك الجولة على 4 أيام، لعل أبرزها مواجهة المصري البورسعيدي مع المقاولون العرب، وتشهد الجولة عودة الأهلي للمسابقة المحلية، بعد نهاية مشواره بدوري أبطال أفريقيا.
ويلعب اليوم الأربعاء، الداخلية مع الأسيوطي سبورت، في الثالثة الا ربع عصرًا، وإنبى مع الاتحاد السكندري، في الخامسة مساءا، واودي دجلة مع المقاصة، في السابعة والنصف مساءا.
ويلتقي يوم الخميس، طنطا مع الإسماعيلي، في الثالثة إلا ربع عصرًا، وسموحة مع الرجاء، في الخامسة عصرًا، والإنتاج الحربي مع الأهلي، في الثامنة مساءا.
وتقام يوم الجمعة مباراتين، حيث يلعب بتروجت مع طلائع الجيش في الخامسة مساءا، والزمالك مع النصر في الثامنة مساءا، وتم تأجيل مباراة المصري مع المقاولون العرب، من الجمعه للسبت، في الخامسة مساءا، نظرا لإقامة انتخابات الفريق البورسعيدي، يوم الجمعة.
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