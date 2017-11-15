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نقل وملاحة
ضم ٤٥ طائرة جديدة لأسطول مصر للطيران بقيمة 6 مليار دولار
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:37 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
هاجر عمران ودعاء محمود
كشف صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن تعاقد شركته على ضم ٤٥ طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية للأسطول، في صفقة هي الأكبر في تاريخ الشركة حيث تقدر بحوالي ٦ مليار دولار، وفق بيان.
جاء ذلك خلال مشاركة مصر للطيران في معرض دبي إير أحد أهم الفاعليات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.
وأوضح مسلم أن شركته تسير بخطى سريعة في خطة تحديث أسطولها
وقد تمكنت مصرللطيران على مدار هاتين الدورتين للمعرض من عقد أحدث صفقاتها لتحديث الأسطول، حيث تعاقدت العام الماضي مع شركة بوينج العالمية على شراء ٩ طائرات من طراز737 والتي من المنتظر وصول الطائرة التاسعة منها في ديسمبر القادم
وأكد مسلم أن الشركة مستمرة في عقد صفقاتها هذا العام مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات والتي نجحت خلالها في ضم ٤٥ طائرة للأسطول تصل على مدار العامين المقبلين،.
وبهذا يصبح إجمالي الطائرات التي تعاقدت عليها مصرللطيران لتنضم للأسطول مؤخرا ٥٤ طائرة.
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