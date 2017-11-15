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سيــارات
مراكز الصيانة المعتمدة تسعيد رواجها بعد صدمة التعويم
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:16 م
مراكز خدمات ما بعد البيع
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مراكز خدمات ما بعد البيع
محمد فضل : 12% زيادة فى معدلات اقبال العميل خلال الربع الثالث
خالد سعد : 3 أسباب وراء رواج قطاع خدمات ما بعد البيع أبرزها تقبل العميل للأسعار
شريف عيسى
شهد معدلات اقبال العملاء على مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المعتمدة تحسنا طفيفاً خلال الربع الثالث من العام الجارى، بعد التراجع الذى شهدته بعد الزيادات السعرية التى أصابت المصنعية وقطع الغيار الأصلية، بعد قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016.
كانت معدلات الإقبال على المراكز المعتمده قد هبطت بنسبة تجاوزت 30% خلال النصف الأول، كرد فعل لقرار البنك المركزى فى الثالث من نوفمبر من العام الماضى، وإتجاه العميل لورش الصيانة لإجراء عمليات الصيانة سواء الدورية أو الطارئة.
** الصدمة
وقال محمد فضل، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة لهوندا بالنيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، إنه بالتزامن مع بداية الربع الثالث شهدت مراكز الصيانة المعتمدة تحسناً ملحوظاً فى معدلات إقبال العميل عليها، بعد الإحجام التى أصابها طوال النصف الأول.
وأوضح أن إستعادة مراكز الخدمة رواجها جاء نتيجة امتصاص العميل للزيادات التى شهدتها أسعار الصيانة وقطع الغيار.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع معدلات الإقبال تمهيدا ًللرجوع لسابق عهدها بحلول 2018.
وأشار إلى أن معدلات الإقبال على مراكز الصيانه التابع للعلامة اليابانية قد ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بالربع الثانى بنسبة تصل إلى 12%، مما يعكس امتصاص ملاك هوندا للزيادات فى أسعار الصيانة.
** خوف يتلاشى
وأشار خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، إلى أن تخوف العميل من ارتفاع تكلفة الصيانه الدورية أو الطارئة عقب تحرير أسعار الصرف، جعلت المستهلك يحجم عن مراكز الصيانة المعتمده التابعة للوكيل الحصرى للعلامة التجارية، نتيجة تخوفهم من تسعير قطع الغيار الأصلية وتكاليف الصيانة.
وأوضح أنه على مدار الشهور الماضية خاصة خلال فترة الصيف تدشنت العديد من العلامات التجارية عروضاً ترويجية لتنشيط قطاع الصيانة بها والممثلة فى الإعلان عن خصومات على قطع الغيار والمصنعية بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، بالإضافة إلى مزايا أخرى وهدايا، الأمر الذى ساهم فى استعادة العميل.
وبين ان تقبل العميل للاسعار الجديدة لقطع الغيار، مع مخاوفه من إمكانية تعرض السيارة للأعطال أو خروجها من الضمان حال صيانتها فى ورش الصيانة تسبب فى إثارة مخاوف العملاء على سلامه سياراتهم، خاصة وأن أسعارها باتت مرتفعة، كما استبدلها وتغيرها بات أمراً فى غاية الصعوبة.
** بداية الاستيعاب
ومن جهته، قال منتصر حبيب، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة دايموند موتورز، وكلاء ميتسوبيشى فى مصر، إن العميل بدء فى استيعاب الزيادات التى شهدتها أسعار الصيانة بمراكز الخدمة المعتمده، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على معدلات الإقبال عليها.
وأشار إلى أن مساعى العميل فى البحث عن بدائل مختلفة لقطع الغيار الأصلية مع سرعة تعرضها للتلف جعلته يتجه لمراكز الخدمة الرئيسية للحفاظ على سياراته، موضحاً ان ما عانى منه مراكز الخدمة المعتمده من تراجع اقبال عليها لاينطبق على ميتسوبيشى مصر.
وأوضح حبيب أنه مع قرار تحرير أسعار الصرف لجأت دايموند موتورز إلى عدد من السبل فى محاولة للحفاظ على عميلها والتى من بينها تجنب إحداث أية زيادات كبيرة فى أسعار قطع الغيار والمصنعية، والتى كان من أبرزها تقليل هامش الربح، مما ساهم فى الحفاظ على نفس المعدلات الخاصة بإقبال عميل العلامة اليابانية دون أى تراجع.
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