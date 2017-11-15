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عقـــارات
1.2 مليار تمويلات عقارية للدخول أكبر من 3500 جنيه حتى سبتمبر الماضي
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:05 م
محمد عمران مؤتمر
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محمد عمران مؤتمر
محمود زكي:
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 99.2% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري، وذلك خلال الفترة من يناير 2017 وإلى سبتمبر من هذا العام، حيث بلغ حجم التمويل لتلك الفئة حوالي 1.23 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن نسبة استحواذ الفئة الأكثر من 3500 جنيه شهريًا ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة 8.% جاءت لصالح الفئات ذات الدخل الشهري الذي يتراوح من 2500 :3500 جنيه.
ولفت أن قيمة التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري بلغ حوالي 1.241 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمرهذا العام مقارنة بقيمة 746.1مليون جنيه خلال العام الماضي.
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