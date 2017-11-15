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بورصة وشركات
المبيعات تصعد بأرباح النساجون الشرقيون إلى 415.8 مليون جنيه
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:03 م
النساجون الشرقيون
أخر الأخبار
النساجون الشرقيون
مصطفى طلعت
ارتفعت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إلى 598.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 415.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2016، بنمو 43.9%، مدعومة بزيادة المبيعات.
وبلغت مبيعات النساجون الشرقيون خلال التسعة من العام الحالي نحو 7,5 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2016.
وكشفت القوائم المجمعة تراجعت أرباح الربع الثالث من العام الحالي، بمعدل 14%، مسجلة 123.7 مليون جنيه، مقابل 143.7مليون جنيه في الربع المماثل من 2016.
على الجانب الآخر، شهدت القوائم المالية غير المجمعة للنساجون، تحقيق صافي أرباح بقيمة 297.6 مليون جنيه، مقابل 262.3 مليون جنيه.
النساجون الشرقيون
النساجون الشرقيون للسجاد
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