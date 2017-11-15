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اقتصاد وأسواق
التموين: توريد الأرز للمجمعات وبطاقات التموين حتى مارس المقبل
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:53 م
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
· بسعر 6100 جنيه للطن والبيع للمستهلك بـ 6.50 جنيه للكيلو
محمد مجدي
عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً مع اعضاء شعبة الأزر باتحاد الصناعات المصرية برئاسة رجب شحاتة رئيس الشعبة استمرار توريد الأرز للهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم الاتفاق علي استمرار توريد الارز بسعر 6100 جنيه للطن جملة حتى شهر مارس من العام المقبل، وقرر وزير التموين استمرار بيع الارز للمستهلك بسعر 6.50 جنيه للكيلو دون أي تعديل في الاسعار.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع وجود ارصدة في فروع شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) تكفي حاجة الاستهلاك للبطاقات، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الأرصدة بشكل مستمر وتوفيره للبقالين التموينيين، كما اشار المصيلحي إلى استمرار حظر تصدير الارز لتأمين احتياجات الاسواق المحلية.
وزارة التموين
بطاقة التموين
هيئة السلع التموينية
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