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بورصة وشركات
الهضيبي: ٢ مليار جنيه حجم استثمارات جهينة محليًا خلال ٣ سنوات
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:37 م
مقر جهنية
أخر الأخبار
مقر جهنية
أسماء السيد
قال سامح الهضيبي، الرئيس المالي بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن شركته ضخت استثمارات بقيمة ٢ مليار جنيه في السوق المحلي خلال الـ٣ سنوات الماضية.
وأضاف، خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم، أن الشركة تقدم حوالي ٢٩٠ منتجا يتم تصنيعها في ٧ مصانع متخصصه بالاعتماد على حوالي ٥ آلاف موظف.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك حوالي ٣٣ فرع بيعي ولوجستي بمختلف محافظات الجمهورية .
وأوضح أن شركته تحتل ٦١% من سوق اللبن المعبأ محليًا، و ٢٣% من سوق العصائر، موضحًا أن سوق اللبن المعبأ يرتفع بـ ١٠% في المتوسط سنويا .
وتقيم شركة جهينة اليوم مؤتمرها السنوي السادس لتنمية المزارع والألبان .
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