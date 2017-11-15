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اقتصاد وأسواق
الزراعة تنتظر قرار مجلس الوزراء بعد منع استيراد قمح الإرجوت
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:23 م
شراء القمح 111
أخر الأخبار
شراء القمح 111
خالد بدر الدين:
أعلنت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، أنها تنتظر تعليمات من مجلس الوزراء بشأن حكم قضائي يعيد حظرا على واردات القمح التي تحتوى على أي نسبة إصابة بفطر الإرجوت الشائع في الحبوب.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم الوزارة لوكالة رويترز، إن ”الطعن جاء على قرار صادر من مجلس الوزراء لذا ننتظر تعليمات من هناك“ لمعرفة ما إذا كان الطعن سيؤثر على عملية الاستيراد ومع ذلك فإن الأمور ستمضي كالمعتاد حتى ذلك الحين.
وفي العام الماضي أصدرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قرارا يسمح بواردات القمح التي تصل نسبة فطر الإرجوت فيها إلى 0.05 % المعيار الدولي الشائع، في أعقاب نزاع استمر حوالي عام مع الموردين الذين رفضوا إرسال الشحنات بعد أن حظرت مصر الواردات التي تحتوي على أي نسبة من الإصابة بالإرجوت.
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