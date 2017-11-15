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سيـــاســة
عون: الحريرى يعتبر معتقلا و لاشئ يبرر عدم عودته
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:14 م
سعد الحريري
أخر الأخبار
سعد الحريري
خالد بدر الدين
أعلن اليوم الأربعاء ميشيل عون رئيس لبنان أنه يجب اعتبار الغياب المستمر لسعد الحريرى عن بلاده حتى الآن اعتقالا من جانب السلطات السعودية لأنه لا يوجد أى شئ يبرر عدم عودته.
وذكرت وكالة رويترز، أن الرئيس ميشيل عون كتب تغريدة على تويتر أكد فيها أن احتجاز سعد الحريرى يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وإن لبنان لا تستطيع الانتظار مدة طويلة حتى يرجع لأن الحكومة يجب أن تواصل عملها تحت رئاسته.
وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أكد إنه سيعود إلى البلاد خلال يومين وذلك بعد عشرة أيام من استقالته الصادمة من منصبه في خطاب أدلى به وهو في زيارة للرياض.
وقال وزير خارجية لبنان جبران باسيل أمس الثلاثاء إن حرية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لن تتأكد إلا إذا عاد إلى بلاده من السعودية التي أعلن منها استقالته.
وأوقعت استقالة الحريري المفاجئة يوم الرابع من نوفمبر الجارى لبنان في أزمة ووضعت البلاد في صدارة الصراع بين السعودية وإيران التي يلعب حليفها حزب الله دورا قويا في المشهد السياسي اللبناني.
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