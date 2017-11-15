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بورصة وشركات
جهينة: ٣ تحديات تواجه سوق اللبن المعبأ محليًا
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:11 م
سامح الهضيبي مسؤول القسم المالي بجهينة
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سامح الهضيبي مسؤول القسم المالي بجهينة
هي تراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الخام وفارق الانتاج
أسماء السيد
قال سامح الهضيبي رئيس القطاع المالي بشركة "جهينة" للصناعات الغذائية، إن هناك ٣ تحديات تواجه سوق اللبن المعبأه آليًا في السوق المحلي خلال العام الجاري وتستمر حتى العام المقبل .
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الشركة الذي نظمته اليوم، ان التحديات تتمثل، اولاً انخفاض سوق اللبن محليًا خلال الفترة التى أعقبت تعويم الجنيه بنسبة ٢٠%، وذلك نتيجة القرارات المفاجأة، والتى أجبرت المواطنين على ترشيد استهلاكهم مما أدى لتراجع القوة الشرائية.
وتابع : ويتمثل التحدي الثاني في ارتفاع التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام عقب تحرير سعر الصرف، والثالث يتعلق بفرق الانتاج ما بين فصلي الصيف والشتاء .
وأقامت شركة جهينة اليوم، مؤتمرها السنوي السادس لتنمية مزارع الألبان.
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