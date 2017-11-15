محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين

عمر سالم



أكد عدد من المستثمرين أن مطالبة المهندس محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، بفرض ضريبة تصل إلى %66 على أصحاب الدخول التى تزيد على 20 مليون جنيه سنوياً منفرة وطاردة للاستثمار، كما أنها غير عادلة ولا تعتمد على أسس واضحة ومدروسة بشكل جيد، كما أنها تبعث برسالة مفادها أن الدولة لا تشجع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.



وأعلن المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بضرورة رفع الضرائب إلى %66 على المستثمرين أصحاب الدخل «أكبر من 20 مليون جنيه»، وأن تستخدم الحكومة القوة والقسوة فى تحصيل الضرائب لحماية الطبقات غير القادرة من الآثار السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى.



وأكدوا المستثمرون أن اللهجة التى تحدث بها رئيس اتحاد المستثمرين غير جيدة، لأن البعض من الممكن أن يعتبرها تهديدا لهم بسلب أموالهم، مشيرين إلى أنه من الأفضل بدلاً من فرض مزيد من الضرائب على من يخضعون لها، أن تعمل الحكومة على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة، مما سيزيد من الحصيلة الضريبية أكثر من ضعفين بدون فرض المزيد على الخاضعين، كما أن زيادة الضرائب على المستثمرين من الممكن أن تأتى بنتائج عكسية، وتشجع البعض على التهرب والتحايل على بعض البنود لخفض الضرائب.



من جهته، قال المهندس محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، إن مناداة البعض بزيادة الضرائب طوال الوقت أمر غير مرغوب فيه، كما أنه منفر للمستثمرين، ومن الأجدى الحديث عن جذب مستثمرين وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وحال حدوث ذلك سترتفع الحصيلة الضريبية بشكل تلقائى دون مزيد من فرض الضرائب.



وأوضح أن اتحاد الصناعات طوال الوقت كان يطالب بإخضاع الجميع للضرائب وزيادة القاعدة الضريبية، فلا يعقل أن يكون أغلب المجتمع حتى الآن غير متعامل بالفاتورة وغير خاضع للضرائب، مؤكداً أنه من الأجدى والأفضل قيام الدولة بضم الاقتصاد غير الرسمى.



وقال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الدعوة لفرض ضرائب جديدة وبشكل يصل إلى %66 منفرة، وربما تؤدى لطرد الاستثمار نظراً لأن الرقم كبير للغاية، كما أن زيادة الضرائب على الخاضعين للمنظومة الضريبية يسهم فى تهرب البعض وربما يبعث برسالة للبعض بأن الحكومة حكومة جباية وليست مشجعة على الاستثمار.



وأوضح المهندس أنه من الأجدى القضاء على الضرائب الجزافية التى يعانى منها المستثمرون وتسبب نزاعات ضريبية لمدة سنوات والروتين الخاص بالضرائب وغيرها من المشاكل التى يعانى منها المستثمرون مما يسهم فى تهيئة الجو لمناخ استثمارى جيد خلال الفترة المقبلة.



وانتقد المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، المطالبة بمزيد من الضرائب على البعض، موضحاً أن مزيدًا من الضرائب يهدد بانهيار الاستثمارات وهروبها وتسريح مئات العمالة الموجودة داخل تلك المصانع التى تعمل فى ظروف اقتصادية صعبة ومع عدد من التحديات.



وأوضح الشندويلى أنه من الأفضل تقديم حوافز للمتهربين من الضرائب وذلك لتشجيعهم بالإضافة إلى ضرورة قيام الدولة بزيادة الحصيلة الضريبية عبر خطوات جديدة لا عبر زيادة الضرائب على الخاضين لذلك، وأن زيادتها ستسهم فى ضرب الاقتصاد وليس تنميته خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الممكن أن يساعد على هروب بعض الاستثمارات بدلاً من جذبها.