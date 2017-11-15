جهاز المشروعات يشارك بالملتقى الثاني لسيدات الأعمال بالبحرين

تنمية المشروعات 9

أحمد الدسوقى



شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى الملتقى والمعرض الثانى لسيدات الأعمال بمملكة البحرين.



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، خلال كلمتها بالملتقى، اليوم الأربعاء، إن انتشار ثقافة ريادة الأعمال من أهم محددات النمو الاقتصادي، وتعد نواة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل المحور الأساسي لفرص التشغيل فى مصر والدول العربية، ومن شأن هذه المشروعات القيام بدور فعال فى ابتكار المنتجات ومحاربة الفقر والبطالة.



يقام الملتقى، تحت رعاية الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة جلالة ملك مملكة البحرين، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور العديد من قيادات ورؤساء المؤسسات الدولية والعربية العاملة في مجال ريادة الأعمال وسيدات ورائدات الأعمال البحرينيات.



وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يولى اهتماماً كبيراً لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأنها من ضمن توصيات الرئيس خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بإقامة مركز إقليمى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.



ولفتت إلى أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في مواجهة البطالة وزيادة دخل الأسر الفقيرة‏، ويقوم الجهاز بتنمية هذا القطاع من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة التي ترغب في التوسع، بما يساعد في زيادة فرص العمل والحد من البطالة والتركيز على بعض الفئات المستهدفة وأهمها الشباب والمرأة.



وأكدت أن الجهاز يعمل على التنسيق والتعاون المستمر مع شركاء التنمية وجميع الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، خاصة المتميزين في مجال ريادة الأعمال للاطلاع على تجاربهم الناجحة والاستفادة منها.



وأضافت أن الجهاز يقوم حالياً بتنفيذ مبادرة طموحة لتدريب عشرة آلاف شاب وشابة علي برامج ريادة الأعمال، بهدف تشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر وتدريبهم علي إدارتها وتوفير التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات.



وأوضحت أن الجهاز يعمل بصفة خاصة على تطوير آلياته ومنتجاته التمويلية وغير التمويلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تخدم خطط التنمية الاقتصادية للدولة ومنظومة المشروعات القومية الكبرى.