EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
جهاز المشروعات يشارك بالملتقى الثاني لسيدات الأعمال بالبحرين
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:06 م
تنمية المشروعات 9
أخر الأخبار
تنمية المشروعات 9
أحمد الدسوقى
شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى الملتقى والمعرض الثانى لسيدات الأعمال بمملكة البحرين.
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، خلال كلمتها بالملتقى، اليوم الأربعاء، إن انتشار ثقافة ريادة الأعمال من أهم محددات النمو الاقتصادي، وتعد نواة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل المحور الأساسي لفرص التشغيل فى مصر والدول العربية، ومن شأن هذه المشروعات القيام بدور فعال فى ابتكار المنتجات ومحاربة الفقر والبطالة.
يقام الملتقى، تحت رعاية الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة جلالة ملك مملكة البحرين، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور العديد من قيادات ورؤساء المؤسسات الدولية والعربية العاملة في مجال ريادة الأعمال وسيدات ورائدات الأعمال البحرينيات.
وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يولى اهتماماً كبيراً لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأنها من ضمن توصيات الرئيس خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بإقامة مركز إقليمى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ولفتت إلى أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في مواجهة البطالة وزيادة دخل الأسر الفقيرة، ويقوم الجهاز بتنمية هذا القطاع من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة التي ترغب في التوسع، بما يساعد في زيادة فرص العمل والحد من البطالة والتركيز على بعض الفئات المستهدفة وأهمها الشباب والمرأة.
وأكدت أن الجهاز يعمل على التنسيق والتعاون المستمر مع شركاء التنمية وجميع الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، خاصة المتميزين في مجال ريادة الأعمال للاطلاع على تجاربهم الناجحة والاستفادة منها.
وأضافت أن الجهاز يقوم حالياً بتنفيذ مبادرة طموحة لتدريب عشرة آلاف شاب وشابة علي برامج ريادة الأعمال، بهدف تشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر وتدريبهم علي إدارتها وتوفير التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات.
وأوضحت أن الجهاز يعمل بصفة خاصة على تطوير آلياته ومنتجاته التمويلية وغير التمويلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تخدم خطط التنمية الاقتصادية للدولة ومنظومة المشروعات القومية الكبرى.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا