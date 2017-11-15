عدد العاطلين يصل إلى 3.5 مليون.. نصفهم مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة

3.1% زيادة فى المشتغلين عن نفس الفترة من العام السابق

سمر السيد:أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق نتــائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2017، وسجل معدل البطالة نسبة 11,9٪ من إجمالي قـــوة العمـــل.وقال الجهاز فى بيان صحفى، أن الربع الثالث ( يوليو – سبتمبر ) لعام 2017 شهد تراجــعاً محدودا فى معدلات البطالة عن الربع السابق من هذا العام والربع المماثل من عام 2016، مضيفاً أن هذا الربع يتميز بإستمرار تدفق أعداد كبيرة من خريجى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات الفنية إلى سوق العمل وهم من كانوا خارج القوى العاملة فى الربع السابق لكونهم طلبة وقد إستوعب سوق العمــــل بعض هؤلاء الخريجين وإزداد عدد المشــــتغلين.وكان معدل البطالة قد سجل نسبة 11,98 ٪ فى الربع الثانى من عام 2017 و12,6٪ فى الربع المماثل من عام 2016.وأضاف البيان، أن حجـــم قــوة العمــــل بلغت نحو 29,472 مليون فرد بزيادة قدرها 289 ألف فرد بنسبة زيادة 1% عن الربع الثانى من عام 2017، وبزيادة قــــدرها652 ألف فرد.فى حين، بلغ عدد المتعطلين 3,513 مليون متعطل بنسبة 11,9٪ من إجمالى قوة العمل وبزيادة وصلت إلى17 ألف متعطل بنسبة 0,5٪ عن الربــع الثانى من عام 2017 وبإنخفاض قدره 127 ألف متعطل بنسبـة 3,5 ٪ عن الربع المماثل من العام السابق.وأشار الجهاز أن معدل بطالة الحضر سجل نسبة 13,6٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، فـــي الربــع الثالث والثانى من عام 2017 بينما كان 14,2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق بينما بلغ معدل بطالة الريف 10,6٪من إجمالى قوة العمل فى الريف، وكان 10,7 ٪ فى الربع الثانى من عام 2017، 11,4٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.وبلغت نســــبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 92,9٪ من إجمــــــالــــى المتعطليــــــن وسجلت 52,3٪ بين الحاصلين على المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة و40,6٪ بين حمـــــــلة المؤهــلات الجامعيـــة وما فوقهــــا.وبلغ عدد المشتغلين 25,959 مليون مشتغل بزيادة قدرها 272 ألف مشتغل بنسبة زيادة 1,1٪ عن الربع الثانى من عام 2017، وبزيادة قدرها 779 ألف مشتغل بنسبة 3,1٪ عن الربـــع المماثل من العام السابق.وقد سجل عـدد المشتغلين من الذكـور 20,844 مليون مشــتغل بزيادة قدرها 179 ألــف مشتــغل بنسبة زيادة 0,9٪ عن الربع الثانى من عام 2017، وبزيادة قدرها 563 ألف مشتغل بنسبة زيـــادة 2,8 ٪ عن الربع المماثل من العام السابق.بينما سجل عدد المشتغلات من الإناث 5,115 مليون مشتغلة بزيادة قـدرها 93 ألف مشتغلة بنسبة 1,9٪ عن الربع الثانى من عام 2017، وبزيادة قدرها 216 ألف مشتغلة بنسبة زيادة 4,4٪ عن الربع المماثل من العام السابق.وأضاف بيان "الإحصاء" أن أهـــــم الأنشطة الإقتصادية التى اجــــتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل أو المتحولين من أنشـــــطة أخرى تتمثل فى نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع أخشاب الاشجار وصيد الأسماك الذى إجتذب 312 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من عام 2017 وزيادة قدرها 396 الف مشتغل عن الربع المماثل من العام السابق.بينما اجتذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية والصيانة نحو 147 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من عـــــــام 2017، 148 ألف مشتغل عن الربع المماثل من العام السابق.كما بلغ عدد العاملين فى نشـــــاط النقــــل والتخزين نحو 88 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من العام الجارى وعمل فى نشاط الصناعات التحويلية 47 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من عـــــــام 2017وبلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 17,707 مليون مشتغل بنسبة 68,2٪ من إجمالـــــــي المشتغلين، وأصحاب الأعمال 2,623 مليون مشتغل بنسبة 10,1٪ من إجمــالـي المشتغلين، وسجل عدد العاملين لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3,360 مليون مشتغل، بنسبة 12,9٪ من إجمالي المشتغلين.كما بلغ عدد المشتغلين المساهمين في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 2,269 مليون مشتغل بنسبة 8,8٪ من إجمالي المشتغلين.ويضيف الجهاز المركزى للإحصاء أن معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي سجلت نسبة 45,4 ٪ من جملة السكان(15 سنة فأكثر) خلال الربع الثالث والثانى، من عام 2017، 46,3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق موزعة بين الذكـور ونسبتهم 69,2٪، مقابل 21,1٪ بين الإنـــاث.كما بلغ معـــدل المساهمـة في الحضر 44,6٪، مقابل 46,1٪ فى الريـــف، وسجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغـــــــت 62,4٪.وقد حقق نشاط (الزراعة وصيد الأسماك) أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلـــــــغ عدد المشــــــتغلين فى هذا النشــــــــاط 5,558 مليون مشـــتغل بنسبة 21,4٪ من إجمالي المشتغلين.كما جاء نشاط (تجارة الجملة والتجزئة) فى المركز الثانى حيث بلغ عدد المشتغلين 3,497 مليون مشتغل بنسبة 13,5 % من إجمالي المشتغلين، وبلغ نشاط (التشييد والبناء) 3,463 مليون مشتغل بنسبة 13,3٪ من القيمة الإجمالية.فى حين عدد المشـــــتغلين فى نشــاط (الصناعات التحويلية) 3,254مليون مشتغل بنسبة 12,5% من الإجمالى.



