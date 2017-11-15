محاكمة 5 من قيادات ميناء القاهرة الجوي

ميناء القاهرة الجوى

نجوى عبد العزيز:



أمرت النيابة الإدارية بإخطار وزير الطيران المدني بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية 192/2017 رئاسة الهيئة لمساءلة المتهمين تأديبيًا وفقًا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها بشركة ميناء القاهرة الجوي.



كان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم، قد أجرى تحقيقاته في واقعة انقطاع التيار الكهربي عن صالة رقم ثلاثة بمطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الموافق 28/ 7/ 2017 ولمدة ثمانين دقيقة، مما ترتب عليه ارتباك حركة الطيران ونظام استلام الحقائب وأجهزة الحاسب الآلي والملاحة الجوية برمتها وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية المخصصة للتعامل مع حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، فضلًا عن توقف عمل كاميرات المراقبة لمدة تربو على الساعتين.



وتبين من التحقيقات أن السبب في انقطاع التيار الكهربائي هو الإهمال الجسيم من قبل المتهمين في أداء مهام وظيفتهم، الأمر الذي أفضى إلى نفاد بطاريات شاحن المحطة الرئيسية والمسئول عن تغذية دوائر التحكم بلوحة الضغط المتوسط بمبنى الركاب رقم 3 وأن جهاز شحن البطاريات المسئول عن تغذية البطاريات بالتيار الكهربائي اللازم لشحنها- معطل، لذلك لم يتم الشحن، وترتب على ذلك انقطاع التغذية وعدم قدرة المولدات الاحتياطية على العمل.



كما ثبت بالتحقيقات أنه تم إطلاق رسالة تحذيرية عبارة عن الإنذار المرئي المتمثل في الإضاءة والإنذار المسموع، وهو عبارة عن صوت صفارة متقطعة وذلك في تمام الساعة 9:21:7 صباح يوم الخميس الموافق 27/ 7/ 2017 وتم اتخاذ الإجراء من قِبل المختصين بما يفيد العلم وذلك في تمام الساعة 9:21:20 بذات اليوم دون أن يبادر أي منهم بإصلاح العطل رغم علمهم بوقوعه والذي كان من المفترض سرعة إصلاحه لكونه من الأعطال الحرجة وذلك حتى حدوث انقطاع التيار الكهربائي الساعة 12:20 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 28/ 7/ 2017، وكذا تهالك بطاريات الشحن والتي تم تركيبها منذ عام 2006 وتأثرت كفاءتها لطول فترة التشغيل وانتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات.



كما ثبت إهمال المهندسين والفنيين المختصين بكلا الورديتين الصباحية والمسائية في ذلك اليوم والذين كان يجب عليهم استلام المحطة استلامًا دقيقًا يضمن سلامة الأجهزة وحالتها التشغيلية ومطالعة سجل الأحوال الخاص بالمحطة، وفي حال عدم التمكن من ذلك يجب التأكد من جاهزية مولدات الديزل وقياس مؤشرات الزيت والسولار به وهو ما لم يحدث.



كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي الذكر بما كشفت عنه التحقيقات، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بمساءلة المتهمين تأديبيًا وفقًا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها بشركة ميناء القاهرة الجوي.