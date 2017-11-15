حصيلة ضبطيات الجمارك تتخطى 100 مليون جنيه

مصلحة الجمارك

المال ــ خاص



تخطت حصيلة الجمارك، خلال الأسبوع الماضى 100 مليون جنيه، من عمليات ضبط السلع المهربة، سواء الممنوعة، أو غير المحظورة، للتهرب من الرسوم الجمركية.



كانت أهم السلع التى ضبطتها إدارات مكافحة التهرب بالجمارك خلال الأسبوع؛ قطع آثرية بجمارك دمياط، وهى بضائع لا تقدر بمال، ولا تقدر عليها رسوما جمركية لكنها محظور تداولها.



شهد الأسبوع الماضى عند منفذ السلوم البرى، محاولة للهجرة غير الشرعية، إلى ليبيا لأحد المصريين داخل عربة بضائع.



كان من بين عمليات التهريب النوعية ذات الخطورة محاولة التلاعب فى شاسيهات سيارات نقل، ماركة مرسيدس بجمارك الإسكندرية، للتهرب من شرط العمر الذى يعد شرطا لدخول السيارة إلى السوق المصرية، كانت حصيلته من التعويضات 91.9 مليون جنيه، ما رفع حصيلة الأسبوع إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى ضبطيات الجمارك.



فضلًا عن تلك العمليات النوعية من الضبطيات، اشتملت عمليات الكشف عن السلع المهربة، ضبط محاول لتهريب الهواتف المحمولة، وساعات اليد، بمطار القاهرة بقيمة 500 ألف جنيه، وضبط محاولة لتهريب الأدوية البشرية بقيمة 1.7 مليون جنيه بجمارك الإسكندرية، ومحاولة لتهريب بطاريات السيارات بقيمة 1.5 مليون جنيه.



واشتملت الضبطيات على ضبط 600 ألف قرص كبتاجون مخدر بميناء سفاجا، قبل تصديرها إلى السعودية مهربة داخل بالتات ليمون.



وشهدت جمارك دمياط محاولة نوعية لتهريب أوراق، ومستندات، ودفاتر مختلفة مختومة بخاتم شعار الجمهورية، وعدد آخر من أختام الجهات الحكومية المعتمدة على بياض، داخل شحنة خراطيم بلاستيكية قبل دخلوها لمصر، من بينها دفتر محاضر جمعية عامة عادية، وغير عادية، مثبت بالصفحة الأولى، محضر توثيق بالشهر العقارى، للتأشير على السجلات التجارية، وختم بخاتم شعار الجمهورية منطوقه وزارة العدل، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منطقة شمال القاهرة فرع توثيق الاستثمار، كود رقم 4523 باسم الموثقة، ويوجد بالدفتر 15 ورقة مختومة على بياض، بنفس الخاتم السابق، والباقى معتمد بخاتم مستطيل بيضاوى باسم الموثقة لصالح إحدى الشركات.