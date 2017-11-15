EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
ان اي كابيتل تطلق شركة استشارات لدعم شركات الحكومة
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:49 ص
ان اي كابيتل
أخر الأخبار
ان اي كابيتل
خاص
قامت شركة ان اي كابيتل القابضة بتأسيس شركة ان اي للاستشارات، لدعم شركات الحكومة، وفق بيان
وأوضحت الشركة، أن الشركة الاستشارية الجديدة شركة مساهمة وفقا لأحكام القانون.
وانعقدت اليوم الجمعية العمومية التأسيسية للشركة، وتم انتخاب مجلس ادارة الشركة الذي يقودها طارق منصور رئيس مجلس الإدارة وأحمد سعد العضو المنتدب للشركة بالإضافة الي الدكتور خالد سري صيام ومحمود عبد اللة وأشرف غزالي كأعضاء مجلس الإدارة.
من جانبه أكد طارق منصور رئيس مجلس إدارة إن أي للاستشارات أن "رؤية الشركة أن تعمل علي دعم تطور الاقتصاد المصري الواعد من خلال تحسين العملية الإنتاجية لشركات الدولة".
وتستهدف الشركة أيضا "رفع مستوى الجودة والإرتقاء بمستوى العمالة للنهوض بكل القطاعات لما لها من أهمية فى المساهمة فى المشروعات القومية للدولة وتقديم الدعم لكافه أجهزة الدولة إلى جانب دورنا الرئيسي في تلبيه احتياجات الحكومة ودعم الشركات الحكومة"، وفق منصور.
وأضاف أحمد سعد العضو المنتدب لشركة ان اي للاستشارات، أنه يأمل في أن يكون لمساهمة الشركة دورا مهما في عملية التطوير الجاري للجهات وشركات الحكومة المملوكة للدولة لتصبح أهم الشركات الرائدة فى مجال عملها.
يُذكر أن شركة ان اي كابيتل القابضة للاستشارات المالية مؤسسة مالية مستقلة تدار بأعلى الكفاءات من ذوي الخبرات في القطاعين الخاص والعام داخل مصر وخارجها، حيث تقدم خدمات بنكية غير مصرفية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا