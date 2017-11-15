البورصة تحت سيطرة التحركات العرضية

البورصة المصرية

أحمد علي:



تمسكت «البورصة» بالاتجاه الصاعد خلال جلسة أمس، وإن بقيت تحت سيطرة التحركات العرضية المائلة للصعود الطفيف، فى ظل مبيعات قوية من الأفراد المصريين والعرب، مقابل مشتريات ضخمة من الأجانب.



وارتفع مؤشر EGX30 الرئيسى بنسبة %0.07 عند 14132.96 نقطة، وصعد نظيره EGX70 بـ%0.04، مسجلًا مستوى 768.02 نقطة، كما ارتفع EGX100 بنسبة %0.16 مغلقًا عند 1746.46 نقطة.



وشهدت جلسة أمس – الثلاثاء – ارتفاع قيم التداولات لمستوى قياسى، بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ783 مليونًا فى جلسة الإثنين الماضى، كما شهدت تسجيل الأفراد المصريين والعرب صافى بيع قوى بـ896.7 و38.24 مليون جنيه على التوالى، مقارنة بصافى شراء لكل المؤسسات والأفراد الأجانب.



وتوقع المحللون الفنيون أن تبقى اتجاهات المؤشر الرئيسى للبورصة خلال تعاملات جلسة اليوم – الأربعاء – على حالها، على أن يتحرك بشكل عرضى حول مستوى الـ 14150 نقطة، مدعومًا بمنطقة 14000 نقطة حال خالفت التحركات توقعاتهم.



ورشحوا تحرك EGX70 بشكل عرضى حول مستوى 770 نقطة، فى ظل عمليات جنى الأرباح التى تتعرض لها أسهم المؤشر، عقب كسره مستوى الدعم 773 نقطة خلال الجلسات الماضية.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم نحو 1.939 مليار جنيه، فيما صعد رأسمال الأسهم المقيدة بنحو 686 مليون جنيه مغلقًا عند 779.800 مليار.



من جانبه، قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة وعضو مجلس إدارة البورصة، إن السوق تحركت بشكل عرضى مائل للصعود أمس – الثلاثاء – إذ دار حول مستوى دعم 13950 – 14000 نقطة.



وأضاف أن السوق نجحت فى الإغلاق أعلى مستوى الدعم سالف الذكر، متوقعًا استمرار التحرك العرضى المائل للصعود بجلسة اليوم – الأربعاء – ليتحرك المؤشر الرئيسى EGX30 بين مستويى 14000 – 14150 نقطة.



وأوضح أنه فى حال كسر EGX30 لمستوى الدعم سالف الذكر، فإنه سيتحرك صوب مستوى 13500 – 13600 نقطة.



من جهته قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت خلال جلسات الأسبوع الحالى تقلبات عنيفة فى تحركات مؤشراتها بين الصعود والهبوط.



وتابع: تلك التقلبات تعود إلى اختلاف توقعات المستثمرين بشأن مستقبل السوق، الذين انقسموا إلى فريقين، أحدهما يرى أن السوق ستكمل رحلة الصعود التاريخى، والآخر يرجح انهيار السوق من جديد عقب تسجيلها قممًا تاريخية.



ورجح بقاء السوق تحت سيطرة التحركات العرضية خلال جلسة اليوم – الأبعاء – وحتى بداية جلسات الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن استقرار المؤشر أعلى مستوى 14000 نقطة يعد دليلًا على إيجابية التحرك خلال الفترة المقبلة.