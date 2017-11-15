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عقـــارات
إنهاء 96% من أبراج الديار القطرية
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:33 ص
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المال – خاص
قال محمد طارق، مدير تطوير الأعمال بشركة اتحاد المقاولين العالمية "ccc"، إن الشركة أنجزت حوالى %96 من إجمالى الأعمال الإنشائية لمشروع أبراج الديار القطرية، المقام على كورنيش النيل.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التعاقد على مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وزيادة حجم أعمالها بحلول العام الجديد.
وأضاف أن الشركة تنفذ حاليا مشروع مول «ألماظة سيتى سنتر» لصالح «ماجد الفطيم» ويقع شمال شرق طريقى القاهرة – السويس، وطريق النصر بمصر الجديدة ومن المنتظر افتتاحه فى الربع الأول من 2019، ويقام على 103,455 مترًا مربعًا من المساحة التجارية، ويشتمل المركز على أكثر من 300 متجر تجزئة لأرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية و33 مطعماً و18 وحدة لمطاعم الوجبات السريعة.
ولفت إلى أن الشركة بدأت تنفيذ محطة كهرباء غرب القاهرة بطاقة 650 ميجاوات وذلك من خلال تحالف الشركة مع أبناء حسن علام وينفذ المشروع لصالح الشركة القابضة للكهرباء، لافتا إلى أنه يمثل أكبر مشروعات المحطات الجديدة التي سينفذها التحالف بالسوق المحلية وخلال برنامج زمني لا يتجاوز العامين.
وأضاف أن شركة اتحاد المقاولين العالمية «ccc» تعمل بالتحالف مع «أبناء حسن علام» فى تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء منذ 2001.
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