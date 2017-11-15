إنرشيا تبحث عن أراض جديدة بالقاهرة

القاهرة الجديدة

❏ جيفيرا يوفر 3000 فرصة عمل مباشرة باستثمارات 20 مليار جنيه



المال ـ خاص



كشف المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة «إنرشيا» للتنمية العقارية، عن أن شركته تستهدف الحصول على أراض سكنية خلال العام المقبل، سواء فى شرق القاهرة أو غربها أو العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن أغلب الأراضى التى فى حوزة الشركة، وتقوم بتنميتها، حاليا تتركز فى المشروعات الساحلية والخدمية.



وأضاف أن الشركة تدرس جميع آليات الحصول على أراض جديدة، سواء عبر الشراكة أو الشراء.



وأشار«العدوى» إلى أن محفظة الأراضى المملوكة للشركة حاليا، تقدر بـ 6.5 مليون متر مربع، وتقوم حاليا بتنفيذ 9 مشروعات عقارية.



وأوضح أن حجم استثمارات الشركة حاليا يقدر بـ3.3 مليار جنيه، للمشروعات المختلفة، بخلاف مشروع «جيفيرا» والذى تبلغ استثماراته 20 مليار جنيه.

ولفت إلى أن المشروع من المنتظر أن يوفر 3000 فرصة عمل مباشرة، و20 - 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويتم تطويره على 15 سنة، ويقع على 1300 فدان.



وأكد أن المشروع يضم 10 أحياء سكنية، تم طرح مرحلته الأولى فى مايو الماضى، للتسويق على العملاء، وتقام على مساحة 100 فدان، وتشمل 921 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الشركة حققت مبيعات تفوق الـ 2 مليار جنيه، من هذه المرحلة حتى الآن، وتبلغ المبيعات المستهدفة منها 3 مليارات جنيه، مما يحفز الشركة على الإسراع فى طرح المرحلة الثانية من المشروع.



وأشار إلى أن المشروع يشتمل على -12 14 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات تنقسم إلى تعليمية ورياضية وترفيهية، وسياحة علاجية وتهدف الشركة من خلال المشروع إقامة حياة متكاملة وتغيير مفهوم مشروعات الساحل الشمالى، والتى يقطن فيها العملاء 4 أشهر فى السنة.



وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص، والتى تمتلك الأرض، فيما تتولى «إنرشيا» التطوير وقد تم إنهاء الموافقات الخاصة بالأرض والتسويات والحصول على المخطط العام الصادر من محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية.



وأفاد بأنه تمت الاستعانة بشركات مصرية وعالمية لتصميم المشروع، كاشفا عن أنه يشتمل على وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 90 مترا إلى فيلات 400 متر، ويتم السداد عبر دفع %10 مقدم حجز، والتقسيط على 7 سنوات، ويتم تسليم الوحدات «نصف تشطيب» مع إتاحة نماذج للتشطيب للعملاء للاستعانة بها.



وقال إن التغيرات التى شهدها القطاع عقب تعويم الجنيه، وارتفاع تكلفة جميع الخامات ومدخلات تنفيذ المشروعات، خاصة التشطيب دفع الشركة إلى إعادة النظر فى مواصفات المشروع، والتى كانت تعتزم تسليم وحداته كاملة التشطيب، إلا أن التغيرات السعرية كانت ستؤثر على سعر المنتج النهائى.



ومن جانبه، قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة «إنرشيا» إن شركته تحرص من خلال مشروع «جيفيرا» على تقديم منتج مختلف للسوق المصرية، ومشروع حياة متكاملة بالساحل الشمالى، بما يتناسب مع فكر الدولة فى المرحلة الحالية، والذى ظهر فى المشروعات الكبرى، مثل العلمين الجديدة والتى تتكامل مع المشروع.



وأوضح أن الشركة تسعى إلى تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة تضمن إتاحة الإقامة بالمشروع طوال العام.



وأشار إلى أن الشركة بدأت نشاطها فى السوق المصرية منذ 10 سنوات، وأصبحت الآن تمتلك محفظة أراض كبرى ويعمل بها أكثر من 350 فردا.