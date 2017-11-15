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بورصة وشركات
البورصة تتوقع جذب صناديق استثمار أجنبية
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:24 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
شريف عمر ـ منى عبدالبارى
عقد رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، مؤتمرا صحفيًا، ونائبه محسن عادل، استعرضا خلاله جوانب متعلقة بسوق المال، ورغبة صناديق استثمار أجنبية، الدخول للسوق المصرية، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه حاليا الحكومة، أسفر عن معدلات نمو كبيرة.
قال فريد، إن الاقتصاد المصرى يشهد تحركات إيجابية سريعة، وبشكل خاص فى ظل الطروحات الجديدة المتوقعة، ما يساهم فى النهوض بسوق المال خاصة، والاقتصاد بصفة عامة.
لفت فريد إلى أنه خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، أبدت صناديق استثمار أجنبية رغبتها الاستثمار بالسوق المصرية، مدفوعة بالإصلاحات التى أجريت الفترة الماضية، التى وصفها بـ"بالجريئة والقوية"، فيما رجح أن تشهد البورصة المصرية دخول صناديق استثمار.
أكد فريد، أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى نمو معدلات التداول بشكل كبير، عقب قرار تحرير سعر الصرف مباشرة، مشيرا إلى أن صافى مشتريات الأجانب بالسوق بلغ 13 مليار جنيه، منذ التعويم.
أضاف أن الإجراءات التى اتخذتها إدارة البورصة مؤخرا بتقليص فترة الإيقاف المؤقت، ساعدت فى تسريع التداولات، ونمو قيم التداول.
وبشأن الإجراءات التى فرضتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا على الشركات، لتوفيق أوضاعها، قال فريد إن دايس من أولى الشركات التى قامت بتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن فترة توفيق الأوضاع كافية، وتشمل شهرين للتقدم بالخطة التى من خلالها توفيق الأوضاع، و6 أشهر لتنفيذها.
لفت إلى أن البورصة المصرية تقوم حاليا بإجراء حصر كامل للشركات التى كانت مدرجة بقائمة توفيق الأوضاع، وغالبية الشركات البالغ عددهم 26 شركة، ترغب فى عمليات التوفيق.
وعن إمكانية مد الفترة الزمنية، قال إن الأمر يتوقف على الشركة، إذا ما أثبتت جديتها سيتم مساعدتها، وإذا لم تثبت عدم جديتها تطبق عليها القواعد نظرا لتقاعسها.
توقع فريد المزيد من النمو على صعيد الاقتصاد فى ضوء الرؤية التى وضعتها الدولة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النهوض بها، ما يتيح للاقتصاد الحقيقى المزيد من النهوض، بما ينعكس على صعيد المستثمرين، ومناخ الأعمال.
أكد أنه مهم دور البورصة، أحد المنصات الرئيسية التى تساعد فى تمويل الشركات، ووضع قواعد دقيقة مرتبطة بعمليات الإفصاح، ما يقوم بأداء دور قوى فى مساعدة الشركات على إيجاد التمويل، وتحسين الشفافية وتطبيق جيد لقواعد الحوكمة داخلها.
قال محسن عادل، إن خطة البورصة للنهوض بالسوق تركز على عدة محاور، خلق فرص داخل السوق، وزيادة نتائج أعمال الشركات، والتركيز على جوانب لم يكن يتم فيها تطوير الشركة بشكل كاف، مشيرا إلى أن غالبية الشركات التى كانت تعانى من عدم توفيق أوضاعها استجابت لعمليات توفيق الأوضاع، ما يتوافق مع أهداف البورصة بالتوسع وزيادة حجم الاستثمارات.
أكد أن البورصة تستهدف دخول 100 شركة للسوق، ليصبح عدد الشركات المدرجة 250 شركة، فى ظل وجود 100 ألف شركة تعمل بالسوق المصرية.
وتابع، أن عدد الشركات المدرج بالبورصة 152 شركة فقط، ما يعنى وجود قطاع كبير من الشركات غير مدرج بالبورصة، وبالتالى هناك حاجة لدخول هذه الشركات السوق، أو على الأقل تداولها بسوق خارج المقصورة ونقل ملكيتها بهذه السوق.
قال إن الخطة لإعادة هيكلة سوق خارج المقصورة، التى تشمل سوق الأوامر والصفقات، مشيرا إلى أن سوق الخارج تمثل بمفردها ثلث إيرادات مؤسسة البورصة.
لفت إلى أن إدخال أدوات جديدة لسوق المال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والاستمرار فى الترويج لعمليات القيد بالبورصة، وإجراء دورات تدريبية بهذا الصدد الفترة المقبلة.
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