الأوروبي لإعادة الإعمار يتيح 305 ملايين دولار لسبعة بنوك

البنوك المحليه

أحمد عاشور وسمر السيد:



وقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مجموعة من اتفاقيات تمويلية مع البنوك المحلية، لإتاحة نحو 305 ملايين دولار، من بينها 100 مليون دولار لصالح البنك التجارى الدولى «CIB»، و75 مليونًا لبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصحوبا بـ350 ألف دولار كمساعدة فنية.



وحصل البنك الأهلى الكويتى على نحو 10 ملايين دولار، مقابل 30 مليونًا لبنك الإسكندرية لدعم الطاقة المتجددة، و40 مليونًا لـ«الإمارات دبى الوطنى» فى مصر، وتمويل بقيمة 20 مليون دولار للبنك الخليجى المصرى، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 30 مليون دولار للبنك العربى الأفريقى، مصحوبا بتمويل 490 ألف دولار كمساعدة فنية للبنك.



جاء ذلك على هامش افتتاح المنتدى الإقليمى للاستثمار من أجل النمو المستدام الذى نظمه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدول شرق وجنوب الأبيض المتوسط بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسوما تشاكاراباتى، رئيس البنك، وجانيت هاكمان، ممثل البنك المقيم بالقاهرة.



وذكر مصدر مطلع لـ«المال» أن البنك التجارى الدولى سيحصل على تمويل آخر من مؤسسة التمويل الدولية بنحو 100 مليون دولار لدعم القطاع الخاص.



وأكدت وزيرة الاستثمار أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 3 مليار يورو، تمثلت فى تمويل مشروعات أبرزها فى مجال البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية أن يكون النمو الاقتصادى مستداما من أجل القضاء على الفقر عن طريق توفير إستراتيجيات للتنمية طويلة الأجل.



وذكرت أن الحكومة تتحرك فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد بدأت تؤتى بثمار جيدة، ومن بينها زيادة احتياطيات النقد الأجنبى لأكثر من 36 مليار دولار، وهو مستوى عام 2010 نفسه، بالإضافة إلى الإصلاحات التى تم تنفيذها على المستوى التشريعى وأهمها إقرار قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الشركات بما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال.



ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة فى مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017» خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، فى شرم الشيخ، والذى يدعو لزيادة الاستثمارات فى القارة الأفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية فى أفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.