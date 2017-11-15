4 تحديات تواجه المصرية الكورية للصناعات النسيجية

الصناعات النسيجية

❏ 3 ملايين جنيه فواتير الغاز والكهرباء الشهرية.. وتقليص ساعات العمل لتقليل النفقات

❏ الخطة الاستثمارية تستهدف خفض أعباء التشغيل.. ونسب البطالة لا تعبر عن الواقع



أمانى العزازى



تسلمت الشركه المصرية الكورية للصناعات النسيجية، عقد تمليك أرض مصنعها على مساحة 50 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بالرسوة، جنوب بورسعيد، الذى يخضع لمظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 97، المعدل بالقانون 172 لعام 2017.



وبعد إتمام عقود التملك يعد المصنع الثالث الذى يتم تمليك أرضه بالمنطقة الصناعية بالرسوة، بعد استيفاء شروط التمليك، وتبلغ الطاقه الإنتاجية، لمصنع ألواتكس، 500 ألف متر أقمشه شهريا، تشمل أنواع المنتجات من النسيج البوليستر، والمطبوعة والمجهزة.



قال محمد حسن عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة شركة ألواتكس، وعضو مجلسى إدارة غرفة تجارة وملاحة بورسعيد، إنه رغم التحديات الاقتصادية التى تواجه المستثمرين المصريين من ارتفاع سعر العملة، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، إلا أن شركته تعتزم التوسع فى الإنتاج وتطويره.



أشار إلى أن الشركة بدأت بطاقة لم تتجاوز 80 نول نسيج، ووصلت الآن إلى 204 أنوال فضلا عن إنشاء مجموعة من وحدات الإنتاج المغذية لصناعة النسيج، التى تعتبر قيمة مضافة للصناعة النسيجية.



أوضح عبد الكريم، أنه يستهدف حاليا تطوير وحدات الإنتاج، وإحلال الماكينات القديمة بأخرى جديدة واستيراد ماكينات متطورة ذات تكنولوجيا عالية تخفض وترشد من استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء، يمثل عبئا كبيرا على المستثمر الذى يتجه للتصنيع لتغطية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للخارج، بهدف جذب عملة صعبة.



ولفت إلى أن قيمة فاتوره استهلاك مصنعه للكهرباء تصل شهريا إلى 3 ملايين جنيه، هو رقم ضخم تحميله على تكاليف التشغيل، ومرتبات العمالة، وتضاعف أسعار المحروقات.



وكشف عبد الكريم عن مجموعة من التحديات التى تواجهه والعاملين فى الصناعات النسيجية، التى تعتبر تركيا السوق الأساسى لاستقبال الصناعات النسيجية باعتبارها قاعدة لتصنيع الملابس الجاهزة المصدرة إلى دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا.



قال إن الـ 3 أشهر الأخيرة تشهد اتجاه شركته لتقليص حجم الإنتاج، الذى يتجاوز نسبة تصديره لأسواق تركيا ورومانيا %75 من الطاقة الإنتاجية للمصنع، لافتا إلى أن وزارة الصناعة التركية طلبت تسجيل المصانع المصدرة إليها، أسوة بقرار وزير الصناعة المصرى، بتسجيل المصانع المصدرة.



أضاف أنه رغم انتهاء المصدريين المصريين للسوق التركية من استيفاء الأوراق المستندية، والإجراءات والشروط المطلوبة، إلا أن هناك تباطؤ فى استصدار الموافقات، ما يؤدى لتراكم الإنتاج، نظرا لتوقف التصدير بصورة مرحلية لحين توفيق الأوضاع، فى حين انتهت المصانع التركية المستثمرة فى مصر، من إجراءات توفيق أوضاعها مع تركيا، بدأت بالفعل فى التصدير.



وطالب عبد الكريم وزيرى الاستثمار والصناعة بالتدخل لحل الأزمة، التى تتسبب فى توقف التصدير وتشريد العمالة.



يذكر أن الشركه المصرية الكورية للصناعات النسيجية يبلغ رأسمالها المصدر 50 مليون المرخص، 150 مليون جنيه، وتبلغ حجم العمالة المباشره 1500 عامل،

وطالب رئيس مجلس إدارة (ألواتكس ) وزارتى الصناعة والاستثمار التدخل لسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الشركات المصرية المصدرة لتركيا أسوة بما مع المستثمرين التركيين فى مصر، والمصدرين أيضا لتركيا، لافتا إلى أن تعطيل الإجراءات يهدد بوقف الإنتاج، خاصة مع تزايد النفقات الشهرية، لأصحاب المصانع مثل الغاز والطاقة والكهرباء بعد تعويم الجنيه.



وكشف عن اضطراره مؤخرا لتقليل ساعات العمل، بالمصنع لخفض استهلاك الطاقة، بمعدل 4 أيام أسبوعيا، بدلا من 7 أيام.



وطالب عبد الكريم الحكومة دعم المستثمر المصرى، وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة باستصدار الرخص وتمليك الأرض، بعد التأكد من استيفاء الشروط، وبدء الإنتاج الفعلى دون إهدار الوقت والجهد.



وقال إنه على الحكومة أن تعطى أولوية للاستثمارات العربية، بدلا من التركيز على جذب الأجانب، وإلزام المدارس الصناعية بالتدريب على العمل بالمصانع قبل تخرج الطلاب منها على الأقل لمدة 6 أشهر، بهدف تهيئتهم لسوق العمل.



ونفى وجود بطالة حقيقية فى بورسعيد، واصفا النسبة بالوهمية، والدليل على ذلك حجم العمالة الوافدة من المحافظات المجاورة، للعمل بالمناطق الصناعية، ببورسعيد مشيرا إلى أن ندرة العمالة الفنية بالمحافظة، وضعف دور مراكز التدريب، أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار فى بورسعيد.



وطالب الحكومة بوضع خريطة واضحة للاتفاقات التجارية الحرة، التى وقعتها مصر مع الدول، سواء الأجنبية أو العربية أو الإفريقية، لاستغلاها بشكل جيد، فى دفع معدلات التصدير المصرى لأسواق الخارج، والحرص على تسويق المنتجات فى المعارض، والمحافل الأوروبية، والوصول لأسواق إفريقيا.



وأبدى استعداده لتوسعة نشاط شركته بمنطقة شرق بورسعيد، بشرط تفعيل نظام الشباك الواحد، وتطبيق الحوافز التى منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين بشكل سهل وعملى، بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة، التى تعرقل المستثمر.



فيما أشاد بقانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن نجاح القانون فى تيسير ودفع عجلة الاستثمار مرتبط بالجهات التنفيذية المتعاملة فى كيفية تطبيق بنوده، وسرعة منح المستثمر المميزات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.