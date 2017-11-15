حسم شراء 1300 عربة سكك حديدية مطلع ديسمبر

هشام عرفات وزير النقل

❏ 18 مليار جنيه قيمة عقود «كهربة الإشارات»

❏ الاتفاق مع «سيماف» على 300 عربة

❏ 60 ملياراً استثمارات الطرق والكبارى

❏ دعم المحروقات ضرب نقل البضائع فى مقتل

❏ تنفيذ 15 كوبرى على النيل بحلول 2023

❏ توسيع الهاويس لتفعيل النقل النهرى رغم ارتفاع التكاليف



هاجر عمران



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة بصدد التوصل إلى اتفاق للتعاقد على 1300 عربة سكك حديدية، منهم 700 يتم التفاوض عليها منذ أكثر من 5 أعوام، مشيرا إلى دراسة 3 عروض من شركات إيطالية و صينية، إلى جانب تحالف روسى مجرى، لافتا إلى أننا حددنا المواصفات الفنية ومدة التوريد، وسيتم حسم الصفقة، مع أحد الأطراف المشار إليها بداية الشهر المقبل.



وأضاف - خلال كلمته أول أمس بجلسة النقل و اللوجيستيات خلال فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى - أن الوزارة فى المراحل النهائية للتوقيع على تعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، وبالتحديد مع مصنع «سيماف» على 300 عربة سكك حديدية، مشيرا إلى أنه خلال عامين سيرى الجمهور الـ 300 عربة على خطوط السكك الحديدية.



وتابع : «لدينا طلب خيالى على النقل عبر السكك الحديدية، خاصة بعد تخفيض الدعم وهو ما يحتم تطوير المنظومة، خصوصا بعد حادثة أغسطس الماضى المؤلمة».



وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على النقل عبر السكك الحديدية، تحتم تحديث الجرارات و التأكد من وجود جرارات ذات كفاءة عالية تصلح لنقل البضائع، لافتا إلى أن الوزارة نجحت مؤخرا فى التعاقد مع شركة «جنرال إلكتريك» على 100 جرار، بالإضافة إلى صيانة 81 جرارا آخر، كان قد تم التعاقد عليها فى وقت سابق ولم تدخل الخدمة.



وأكد أن إجمالى قيمة العقود التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مجال كهربة إشارات السكك الحديدية، تبلغ 18 مليار جنيه، لتحديث إشارات 1260 كم تقريبا، مشيرا إلى أن الوزارة تولى أهمية خاصة لمشروعات السكك الحديدية لزيادة الاعتماد عليها.



وأوضح أن «النقل» تستهدف زيادة الاعتماد على نقل البضائع، عبر السكك الحديدية لتصل إلى 6 ملايين طن سنويا، بحلول يونيو المقبل، و 25 مليون طن بحلول 2025، مقارنة بـ 4.5 مليون طن العام الماضى.



وأضاف أن النقل عبر السكك الحديدية شكل %10 من إجمالى نقل البضائع فى خمسينيات القرن الماضى، مقابل %0.5 حاليا، موضحا أن تقليص النسبة يرجع بشكل أساسى إلى زيادة دعم المحروقات، متابعا : «الدعم ضرب السكك الحديد فى مقتل».



ولفت إلى أن زيادة الدعم فى السنوات الماضية، قلص الاعتماد على السكك الحديدية، خاصة وأن النقل عبر الأخيرة ليس سهلا فى ظل غياب الخدمات اللوجيستية، وأنه ليس نقلا من الباب إلى الباب، بالإضافة إلى تخلى الدولة عن التعليم الفنى والتدريب، وهو ما أدى إلى تدهور منظومة النقل عبر السكك الحديدية.



وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تجديد قضبان السكك الحديدية لـ 1200 كم، خاصة وأن حجم بعضها يتم العمل به منذ أيام الإنجليز فى أربعينيات القرن الماضى، و هو ما يحتاج إلى تطوير شامل، مضيفا أن تطوير المحطات ليس أولوية للوزارة لأنها مرحلة لاحقة لتطوير البنية الأساسية بصفتها الأكثر أهمية.



وأكد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار بالسكك الحديدية والنقل بشكل عام، مشيرا إلى أن شبكة السكك الحديدية كانت تنقل 6 ملايين فرد سنويا خلال عام 1950 فى حين أنه حاليا يتم نقل 350 مليون فرد سنويا على نفس الخطوط، وبالتالى لابد من إضافة خطوط جديدة وتطوير المنظومة بشكل كامل.



وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد دراسة مجلس الدولة لقانون مشاركة القطاع الخاص، بعد أن وافقت لجنة النقل بالنواب عليه وسيعود للجنة العامة قريبا.



وأضاف أن الوزارة تقدمت بتعديل تشريعى يتيح لها منح تراخيص البناء على أراضى السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الهيئة لا تملك الحق فى البناء على أراضيها بدون تصريح من المحليات، ويستلزم الأمر نحو 7 شهور ، وهو ما طالبت الوزارة بتغييره ضمن قانون البناء الموحد لضمان الانتهاء من المبانى التكنولوجية للسكك الحديدية بأسرع وقت.



وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إنشاء خطوط سريعة بـ 250 كم فى الساعة، لافتا إلى أن السرعة فى الصين 350 كم فى الصين لأنها دولة مترامية الأطراف، إلا أن مصر لا تحتاج إلى نفس السرعة، مضيفا أن الوزارة تتناقش مع وزارة الإسكان على إنشاء خطى العين السخنة – العلمين، و أكتوبر- أسوان باستثمارات 180 مليون جنيه، وهو استثمار ضخم يحتم مشاركة القطاع الخاص.



ولفت إلى أن زيادة الاعتماد على النقل، عبر الطرق مع عدم الاهتمام بصيانتها أدى إلى تدهورها هى الأخرى، مضيفا أن صناعة اللوجيستيات صناعة متكاملة الأركان، كما أن الوزارة تعمل على تلبية طلباتها.



وكشف عن أن التجارة العالمية شهدت تباطؤا من 2015 إلى منتصف عام 2017 إلا أنه بداية من منتصف العام، بدأت فى التطور، وهو ما صاحبه زيادة فى الطلب، وضحت من خلال زيادة أعداد السفن التى تمر بقناة السويس.



وأكد أن الوزارة مهتمة بمتابعة نتائج تقرير ممارسة الأعمال الذى تصدره مؤسسة البنك الدولى، بشكل سنوى من خلال لجنة مختصة، بالإضافة إلى اللجان المشكلة لمتابعة مشروع «إيجى ترايد».



وأشار إلى اهتمام الوزارة بالنقل المتعدد الوسائط و الذى يتكامل فيه جميع أنواع النقل، مضيفا :«أن هناك نقطتين فقط فى مصر يتكامل فيهما أنواع النقل، هما دمياط و الإسكندرية».



وقال إن الوزارة انتهت من إنشاء نحو 4000 كم من المشروع القومى للطرق بـ 7000 كم الذى يشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، و يتابع تطوراته بشكل شخصى، مشيرا إلى أن المشروع يسير وفق المخطط له ومن المفترض الانتهاء من الـ 3000 كم المتبقية بنهاية 2020.



وأضاف أن الوزارة انتهت من تطوير 5000 كم من الطرق القائمة بالفعل، منها طريق أسيوط - سوهاج الصحراوى الغربى، باتجاهيه، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول تلبية طلبات الجمهور، خاصة النقل البرى لأنه لايزال يشكل القاطرة الأساسية لحركة النقل فى مصر.



ولفت إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء 15 كوبرى ومحور على النيل منذ 2014 وحتى 2023 ، وهو رقم كبير للغاية، لافتا إلى أنه تم إنشاء 18 كوبرى على النيل منذ عام 1979 وأن الخطة الموضوعة تساهم فى حدوث طفرة رهيبة فى الربط بين الشرق، و الغرب بالصعيد وفق تعبيره، مؤكدا أن حجم الاستثمارات المزمع ضخه فى قطاع الطرق، و الكبارى يبلغ 60 مليار جنيه.



وأضاف أن مشروعات مترو الأنفاق، تسير بشكل جيد ومن المستهدف الوصول إلى 250 مليون كم بالمترو بحلول 2023 مقابل 77 مليون كم حاليا، باستثمارات 400 مليار جنيه، وهو ما يصب لصالح اللوجيستيات.



وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز العمل بالنقل النهرى، وحل مشكلة الهويس المائى بصفتها عنق الزجاجة لتعزيز الاستفادة بالنقل النهرى، مشيرا إلى أن توسيع الهويس ستتكلف أموالا ضخمة إلا أن الوزارة ستنفذها.