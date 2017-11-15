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سيــارات
أوبل إنسيجنيا تهيمن على مبيعات الملاكي D
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:08 ص
أوبل إنسيجنيا 88
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أوبل إنسيجنيا 88
المال - خاص:
استحوذت السيارة أوبل إنسيجنيا على 79.2% من مبيعات السيارات كبيرة الحجم (D) والبالغة 1843 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من 2017؛ محتلة صدارة الفئة.
وفي المركز الثاني حلت بيجو 508 بواقع 7.8% ثم فورد فيوجن بحصة سوقية 6.2% وتبعتها هيونداي سوناتا بواقع 4%.
أما أوبل كاسكادا فحلت بالمركز الخامس بحصة سوقية 2.1%، وتبعتها تويوتا كامري بنسبة 0.5% ومازدا 6 بنسبة 0,1%. ولم تتجاوز حصة السيارات الأخرى 0.1%.
وتراجعت مبيعات الفئة من 2954 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من 2016 إلى 1843 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الجاري بتراجع 1111 سيارة بنسبة انخفاض تصل إلى 38%.
وأشار أحد موزعي سوق السيارات إلى أن انخفاض مبيعات الفئة يعود إلى حالة الركود التي تجتاح مختلف فئات السيارات منذ العام الماضي؛ على خلفية قرار التعويم الذي أربك الخطط التسويقية للشركات وأدى إلى ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق.
وبرر الموزع صدارة أوبل إنسيجنيا بضعف المنافسة من جانب الطرازات المنافسة خاصة بيجو 508 التي حلت بالمركز الثاني بحصة سوقية لم تتجاوز 7.8% مقابل 79% لأوبل إنسيجينا.
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