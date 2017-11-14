هل تصيب مياه النيل من يشربها بالبلهارسيا؟

- المتحدث الرسمي لـلصحة: المرض تم القضاء عليه منذ سنوات



- رئيس الإدراة المركزية لشؤوون البيئة: لا ينتقل عن طريق الشرب

- المتحدث الرسمي لوزارة الري: تهويل إعلامي ولا أرد على الشائعات





عمر سالم:





قوبلت تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب بشأن إصابة مياة النيل بالبلهارسيا، بهجوم واستهجان كبيرين عليها، إذ اعتبرها البعض إهانة وإساءة لمصر، وتقدم على إثرها سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضدها باعتبارها تثير الهلع والرعب لدى الأجانب من مصر ومن نهر النيل، الذي يعد من أهم المعالم السياحية المصرية.





وبعيدا عن ردود الافعال الاخرى التي أثارتها شيرين، الا ان تصريحاتها دفعتنا لطرح تساؤل مهم، هل نهر النيل به بلهارسيا، وهل تنتقل عن طريق الشرب أم لا، وهل تقوم الوزارات المسؤولة بملف الري والصحة العامة باجراء تحليلات دورية لمياه النيل، و ما نتيجتها؟.





يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فى مقطع فيديو فى إحدى حفلاتها، ترد فيه على إحدى المعجبات التى طالبتها بأغنية "ما شربتش من نيلها" فى إحدى حفلاتها بلبنان، قائلةً: "هيجبلك بلهارسيا"، وتابعت شيرين ساخرة من طلب إحدى الحاضرات بحفلها بقولها: "اشربى إيفيان أحسن"، وهى مياه معدنية فرنسية.





في البداية قال خالد مجاهد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، ان ما قالته الفنانة شيرين عبدالوهاب حول الاصابة بالبلهارسيا نتيجة الشرب من مياه النيل خطأ بنسبة 100% وعار تماماً من الصحة.





وتابع مجاهد لـ "المـال" : " ان مصر لا يوجد بها مرض بلهارسيا ، وتم القضاء عليه نهائياً منذ سنوات ، ولا توجد تقارير دولية تتحدث عن وجود المرض بمصر او توطنه فيها.





من جانبه، قال الدكتور يسرى أحمد حسين، رئيس الادراة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، إن تصريحات الفنانة شيرين تنم عن جهل كبير ،فالحديث عن ان من يشرب مياه النيل يصاب بالبلهارسيا ، ليس صحيحا ، فمرض البلهارسيا لا ينتقل عن طريق الشرب.





وذكر أن مرض البلهارسيا ينتقل عن طريق السباحة فى بعض الترع والمصارف (للري أو للاغتسال) الملوثة بالسركاريا وهى الطور المعدي بالبلهارسيا، وتنجذب للشخص عن طريق الحرارة التي تشع من جسم الإنسان، ثم تخترق طبقة الجلد وتنتقل مع تيار الدم حتى تصل إلى الأوردة الكبدية.





وأوضح حسين لـ "المـال" ان قطاع الصحة يسحب يوميا نحو 1500 عينه من مياه النيل بمناطق مختلفه ،ويقوم بتحليلها ، وحال ملاحظة اى تغيرات فى المياه يتم دراستها وإبلاغ الجهات المنوطة ومنها وزارة الري والبيئة والصحة بتلك التغيرات ، للقضاء عليها ومنع انتشارها.





وأكد ان اغلب محافظات الجمهورية لا يوجد بها بلهارسيا سوى بعض القرى بمحافظات الصعيد والشرقية وكفر الشيخ بنسب تكاد تكون أقل من 1% ، وهناك محافظات اخرى خالية تماماً من البلهارسيا مثل محافظة القليوبية والقاهرة.





وأشار حسين إلى ان المرض ليس بخطير ويتوافر العلاج الخاص به بكافة مراكز طب الاسرة وغيرها ، موضحاً انه لا خوف من الشرب من مياه النيل.





وأكد على ان الخطر يأتى من مخلفات المصانع والمنشأت التجارية وغيرها ونقوم بتتبعها والتعامل معها منعاً للأمراض.





ورفض الدكتور حسام الأمام المتحدث بإسم وزارة الري الرد علي الشائعات التي إنتشرت عبر مواقع التواصل الأجتماعي عن وجود بلهارسيا في مياه النيل قائلا "لا أرد علي الأشاعات أو التهويل الأعلامي .





وأكد الأمام أن مسئولية وزارة الري هي توافر مياه الري سواءا للزراعة أو للشرب قائلا "أتصل بي لما المياه تقتع عندك في البيت " .









وأصدرت نقابة الموسيقيين منذ قليل قراراً بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء فى مصر، وإحالتها للتحقيق، على خلفية إساءتها لمصر خلال حفلها الأخير، وعدم منحها التصاريح اللازمة للغناء فى الحفلات، إلا عقب مثولها للتحقيق أمام النقابة.





وداء البلهارسيا، هو مرض تسببه طفيليات من مجموعة المثقبات وهي تشبه الملاريا وهو مَرَضٌ مُتَوَطِّن في 74 دولة ويسود التقدير بأن عدد الحاملين لهذا الطفيل يصل الى قرابة 200 مليون شخص.





البلهارسيا تعود إلى القدماء المصريين





وأظهرت بعض التقارير ان داء البلهارسيا يصيب، سكان بعض الدول العربية. وكانت مصر تعتبر من اكثر البلاد العربية معاناة وصراعا مع داء البلهارسيا الذي بدأ فيها منذ عهد الفراعنة كما تؤكد ذلك اوراق البردي التي يرجع تاريخها إلى 1300 سنة قبل الميلاد.



