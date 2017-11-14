استقرار ترتيب سيارات الـ MPV B

المال - خاص:





حافظت السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV B على ترتيبها على قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعاً.





وحافظت السيارة كيا سول على صدارتها للقائمة بحصة سوقية 39% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 282 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.





وحلت رينو لودجي في المركز الثاني بحصة سوقية 37.9% وتبعتها تويوتا أفانزا بنسبة 11.7% ثم أوبل ميريفا بنسبة 9.2% وسوزوكي إرتيجا بنسبة 2.1%.





ولفت أحد موزعي السيارات إلى أن الفترة الماضية شهدت رواجا في مبيعات السيارات حيث كان الإقبال بشكل رئيسي على علامات مثل هيونداي وكيا ونيسان؛ الأمر الذي يفسر صدارة كيا سول لفئة السيارات متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV-B.



