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سيــارات
استقرار ترتيب سيارات الـ MPV B
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 11:24 م
كيا سول موديل 2014 و2015
أخر الأخبار
كيا سول موديل 2014 و2015
المال - خاص:
حافظت السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV B على ترتيبها على قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعاً.
وحافظت السيارة كيا سول على صدارتها للقائمة بحصة سوقية 39% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 282 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وحلت رينو لودجي في المركز الثاني بحصة سوقية 37.9% وتبعتها تويوتا أفانزا بنسبة 11.7% ثم أوبل ميريفا بنسبة 9.2% وسوزوكي إرتيجا بنسبة 2.1%.
ولفت أحد موزعي السيارات إلى أن الفترة الماضية شهدت رواجا في مبيعات السيارات حيث كان الإقبال بشكل رئيسي على علامات مثل هيونداي وكيا ونيسان؛ الأمر الذي يفسر صدارة كيا سول لفئة السيارات متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV-B.
وتوقع أن تحقق رينو لودجي تقدما خلال الفترة المقبلة حيث حققت العلامة الفرنسية رواجا في المبيعات خلال الفترة الماضية مقارنة بمبيعات العام الماضي حيث تم طرح الطرازات بشكل واسع.
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