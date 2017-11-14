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ثقافة وفنون
نقابة الموسيقين: اعتذار شيرين غير مقبول
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:57 م
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أحمد الدسوقى:
أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، أن ما صدر من الفنانة شيرين عبدالوهاب سقطة كبيرة، مضيفا:"اعتذارها غير مقبول وعليها أن تعرف قيمة بلدها".
وقال شاكر فى مداخلة تليفونية لبرنامج"هنا العاصمة" إن شيرين أجبرته على تحويلها للتحقيق واعتذارها كأنه لم يقرأ، مشيرا إلى أنه يمارس سلطاته محليا "في البلد اللي فيها النيل".
وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، قد اصدرت بياناً رسمياً تعتذر عن ما بدر منها فى الفيديو المتداول لها، الثلاثاء، والذى تسخر فيه من نهر النيل، شريان حياة المصريين.
وقالت فيه: "بيان مني أنا شيرين سيد محمد عبد الوهاب، الطفلة المصرية البسيطة التي نشأت في منطقة القلعة الشعبية وتعلمت حب هذا الوطن والانتماء إليه من بسطاء مثلها يحبون تراب هذا الوطن دون أي مقابل، الطفلة التي كبرت و أصبحت شخصية عامة معروفة تحاسب علي كل نفس تتنفسه و كل حركة تتحركها و لكنها ما زالت تحتفظ بطفولتها و عفويتها و هو ما يسبب لها الكثير من المشاكل.
وأضافت وطني الحبيب مصر وأبناء وطني مصر أعتذر لكم من كل قلبي عن أي ألم سببته لأي شخص فيكم ويعلم الله مدى حبي وإنتمائي لبلدي مصر ولكم جميعا، فلم ولن أنسى فضل مصر وفضلكم وأعدكم بأن أتدارك مستقبلا مثل هذه الأخطاء الساذجة التي تضعني الآن أمامكم في مثل هذا الموقف الذي أتمني لو لم أكن فيه الآن.
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