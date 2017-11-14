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أديب عن أزمة المياه: بدل ما تحلق دقنك بلتر احلق بكوباية
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:24 م
عمرو أديب 22
أخر الأخبار
أديب 22
أديب عن أزمة المياه: بدل ما تحلق دقنك بلتر احلق بكوباية مياه
مترشش مياه قدام محلك ومتغلس عربيك كل يوم
أحمد الدسوقى
أكد الإعلامى عمرو أديب، أن كل دول العالم لديها فزع مائى وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن حل الأزمة مع دولة إثيوبيا مازالت فى إيدينا ولكن علينا التحرك الآن.
وقال خلال برنامجه كل يوم، إن اتفاقية المياه تم توقيعها منذ سنوات عديدة وليس من فترة قريبة، مطالبا مجلس النواب بالاهتمام بأزمة سد النهضة بدل الاهتمام بأشياء أخرى.
وتابع: المواطن الأجنبي بيحلق دقنه بكوباية مياه وأنت هنا بتحلق دقنك بكام لتر رشد المياه واحلق دقنك بكوباية مياه ومترشش مياه قدام محلك ومتغسلس عربيتك كل يوم.
وأشار إلى أن المياه القليلة التى نمتلكها نلوثها ونستغلها أسوأ استغلال ممكن، مطالبا الجميع بالترشيد لأن مصر دولة صحراوية.
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