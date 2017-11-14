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سيــارات
26 % الحصة السوقية لقشقاي من مبيعات SUV-C
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:24 م
نيسان قشقاي 2016
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نيسان قشقاي 2016
المال- خاص
استحوذت نيسان قشقاي على 26% من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C البالغة 12.9 ألف سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.
وسجلت شيري تيجو حصة سوقية 19.7% محتلة المركز الثاني، تبعتها في الترتيب هيونداي توسان بنسبة 14.6%، ورينو داستر التي استحوذت على 12%، ثم كيا سورتاج بنسبة 7.3%، ورينو كادجار بواقع 6.8%.
وحلت سوبارو XV في المركز السابع بحصة سوقية بلغت 5%، واستحوذت السيارات الأخرى على حصة سوقية بلغت 8.7%.
وأوضح تاجر سيارات أن أزمة الأوفر برايس ما زالت مستمرة للسيارة نيسان قاشقاي، كما أنها أصبحت نادرة جدًّا في المعارض، مضيفًا أن الأوفر برايس للسيارة ما زال يتراوح حاليًّا بين 20 و40 ألف جنيه.
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