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المركزي : السيولة المحلية تتجاوز 3 تريليونات جنيه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:07 م
المركزي
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المركزي
سيد بدر
تجاوزت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي نحو 3.003 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.940 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه، بزيادة 63 مليار جنيه خلال شهر.
وأرجع المركزي، في أحدث تقاريره الشهرية، الزيادة إلى ارتفاع المعروض النقدي ليسجل 718.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 698.4 مليار جنيه بنهاية يوليو، بدعم ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 425.62 مليار جنيه وزيادة الدائع الجارية بالعملة المحلية إلى 293.139 مليار جنيه.
هذا بجانب ارتفاع أشباه النقود لتسجل 2.285 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 2.242 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مدعومة بزيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية إلى 1.620 تريليون جنيه، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية إلى 1.358 تريليون جنيه، ورغم تراجع الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية بنحو 9 مليارات جنيه لتسجل 528.6 مليار جنيه.
البنك المركزى
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