المركزي : السيولة المحلية تتجاوز 3 تريليونات جنيه

سيد بدر









تجاوزت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي نحو 3.003 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.940 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه، بزيادة 63 مليار جنيه خلال شهر.





وأرجع المركزي، في أحدث تقاريره الشهرية، الزيادة إلى ارتفاع المعروض النقدي ليسجل 718.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 698.4 مليار جنيه بنهاية يوليو، بدعم ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 425.62 مليار جنيه وزيادة الدائع الجارية بالعملة المحلية إلى 293.139 مليار جنيه.



