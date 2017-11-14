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سيـــاســة
يديعوت أحرونوت: ضغط مصر على حركة الجهاد ناجح.. ونتأهب للرد
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:06 م
يديعوت أحرونوت
أخر الأخبار
يديعوت أحرونوت
تأثير مصر على الجهاد أكبر من التأثير الإيراني
يديعوت أحرونوت: مصر قادرة على ممارسة الضغط ومنع التصعيد العسكري للجهاد
عادل عبدالجواد
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر فلسطينية في قطاع غزة قولها إن حماس تضغط أيضا على الجهاد الإسلامي بجانب مصر لعدم الرد على تدمير النفق الذي دمره الجيش الإسرائيلي مؤخرا، مما أسفر عن مقتل 14 من أعضاء الجهاد الإسلامي وحماس، بمن فيهم كبار المسئولين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تمارس ضغوطا شديدة على الجهاد الإسلامي في غزة لعدم شن حملة ضد إسرائيل، مضيفة أنه حتى الآن يجري تفعيل الضغط المصري بنجاح في ظل حالة تأهب إسرائيلية من خلال نشر بطاريات القبة الحديدية في أنحاء البلاد.
وأضافت "في الوقت الراهن تستمع حركة الجهاد الإسلامي إلى مصر، على الرغم من أن إيران هي الراعي للجهاد"، وفي الأشهر الأخيرة كان هناك اتصال مستمر بين الجهاد الإسلامي ومصر، ويفخر الجهاد بهذا الاتصال ويرغب في الحفاظ عليه، وبالتالي فإن مصر لديها القدرة على ممارسة الضغط عليها من أجل منع التصعيد العسكري"، وتابعت: إن تأثير مصر على قطاع غزة في هذه الأيام أكبر من التأثير الإيراني، حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية.
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