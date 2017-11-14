تصريحات شيرين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شيرين عبدالوهاب 55

رحاب صبحى



ردود فعل عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها تصريحات المطربة شيرين فى إحدى حفلاتها، والتي كشف عنها فجأة مؤخرًا- بعد حوالي 11 شهرًا من حدوث هذه الواقعة!!– وذلك حينما ردت على إحدى المشاركات فى حفلها عندما طلبت منها أغنية "ماشربتش من نيلها"، قائلة: "هيجيلك بلهارسيا.. اشربى مية أيفيان أحسن"، وهو ما أدى إلى إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانًا أعلنت فيه قرارًا بإيقاف شيرين وتحويلها للتحقيق نظرًا لما بدَر منها من سخرية واستهزاء غير مبرر على مصرنا العزيزة.. وتم إيقافها وإيقاف منحها التصاريح اللازمة للحفلات.



فقد هاجمها الفنان نبيل الحلفاوى بشدة، فى تدوينة قصيرة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلًا: "ألا يوجد فيمن تثق بهم عاقل ينصحها بأن تكتفي بالغناء فحسب، أم أن الشهرة ونفاق المنتفعين يوهمان البعض بأنهم الأذكى والأظرف في هذا الكون؟ #الجهل_المركب".



كما وجه الإعلامى رامي رضوان انتقادًا شديدًا للمطربة شيرين عبدالوهاب وقال إن: "شيرين" مصرّة على خَسارة نفسها وخسارة جمهورها، ومصرّة على الأداء بتعليقات غير مناسبة ضد زملائها فى الوسط الفنى، لتكون السبب فى إثارة العديد من المشاكل بين الجمهور والمتابعين، أما ما زاد عن الحد فهو ما قامت به مؤخرًا فى إحدى حفلاتها خارج مصر فى لبنان، حيث إنها ردت على طلب من أحد الحاضرين بغناء أغنية "ماشربتش من نيلها" قائلة: "يجلكم بلهارسيا.. نصيحتى لها عندما تكون على خشبة المسرح لا تتحدث إطلاقًا أو تردّ على أى تعليقات وتغني فقط، وعلى مدير أعمالها توجيهها لذلك، لأننى كنت من الذين يحبون الاستماع لأغانى شيرين، ولكنها مصرّة على استفزاز الجماهير والمتابعين".



وقال إبراهيم فايق، المذيع بـdmc sport: "حد مخلص وأمين من أصدقاء شيرين يقولها تغني بس.. كفاية عك هتنسف موهبتها الجبارة وهتردم عليها تراب بكلامها اللي خسّرها ولسه هيخسرها كتييير".



في المقابل ترددت على موقع فيس بوك بعض الآراء التي اعتبرت أن قرار الإيقاف به مبالغة شديدة وأنه يهدف للفت انتباه الجمهور بعيدًا عن مشاكل أخرى أكثر أهمية حيث كتب البعض: "مفارقة غريبة فى الوقت اللى المفروض نحاكم فيه اللى كانوا بيتفاوضوا مع أثيوبيا واللى مضى اتفاق المبادئ، بيوقفوا شيرين عن الغناء بسبب كلمة". وقال آخر: "يا خويا بدل ما تتحمق على البلهارسيا اتحمق على سد النهضة اللي هينفخ ابونا نفر نفر".



بينما قال الناشط حازم عبد العظيم، في صفحته على فيسبوك: "الدنيا مقلوبة على المطربة شيرين ليه؟ مش متابع! هي فرطت في تيران وصنافير مثلا؟ فيه إيه؟".