سيتي جروب ويو بي إس يديران أصول أثرياء السعودية المعتقلين

إعداد – عبد الغفور أحمد محسن





كشفت بلومبرج أن بنكي الاستثمار سيتي جروب ويو بي إس يديران الحصة الكبرى من أصول الأمراء ورجال الأعمال الذين جرى اعتقالهم في السعودية، الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصدرين قريبي الصلة بالملف، أن بنكي جى بي مورجان وكريدي سويس، أيضًا ضمن البنوك التي تدير أصولًا بمليارات الدولارات لصالح أثرياء السعودية.

وأضاف المصدران أن سيتي جروب يدير أموالًا مملوكة للأمير الوليد بن طلال الذي يحتل الترتيب 58 بين أغنى أغنياء العالم، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، وكلاهما ضمن المشتبه في تورطهم بقضايا فساد.

وقالت المصادر إنه لم يتحدد بعد مدى تأثير التحقيقات التي تجريها السعودية على نشاط بنوك الاستثمار تلك، فيما رفض كريدي سويس، وسيتي جروب و جي بي مورجان التعليق.

وقال أيهم كامل، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا، إنه من السابق لأوانه القول بأن أعمال تلك البنوك سوف تتأثر سلبًا، "ولكن سيكون هناك بالتأكيد تكاليف إضافية تتكبدها جميع البنوك".