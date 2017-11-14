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ثقافة وفنون
هانى شاكر يعلق على بلهارسيا شيرين عبدالوهاب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 09:03 م
هاني شاكر وشيرين عبدالوهاب
أخر الأخبار
هاني شاكر وشيرين عبدالوهاب
أحمد صبرى
قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين إن النقابة ستبدأ تحقيقها مع المطربة شيرين عبدالوهاب بسبب الفيديو الذي تم تسريبه ونشر خلال الساعات الماضية حول سخريتها من نهر النيل .
وأضاف شاكر، فى مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار على قناة النهار، إن ما فعلته شيرين سقطة كبيرة، مؤكدا أن الفيديو تم تسجيله فى يناير الماضي بإحدى حفلاتها، لكن تم نشره فى توقيت يثير علامات استفهام .
وتعرضت شيرين لحملة هجوم بعد أن ردت بسخرية على طلب أحد جمهورها بتقديم أغنية "ما شربتش من نيلها" لتفاجئ الحضور بردها بعبارة "بلاش حيجيلك بلهارسيا، اشربى مياه إفيان".
وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه وقف المطربة شيرين عبدالوهاب عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات التي سوف تقوم بإحيائها لحين المثول أمام النقابة لإنهاء التحقيق معها.
يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب وقعت في العديد من المشكلات، بسبب خروجها على النص أمام الجمهور في أكثر من واقعة إحداها عقب سخريتها من كبر سن النجم عمرو دياب، بقولها: لا يوجد بمصر سوى محمد حماقي وتامر حسني، كما كادت تخسر جمهورها في تونس عندما قالت إن ابنتها لا تستطيع التفرقة بين تونس والبقدونس.
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