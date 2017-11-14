هوندا – مصر تصلح 4700 سيارة باستدعاء تاكاتا

هوندا سيفك

محمد فضل: نستهدف إصلاح 5700 وحدة بنهاية العام



شريف عيسى



كشف محمد فضل، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بالنيل للتجارة والهندسة، الوكيل المعتمد لسيارات هوندا، عن إتمام الصيانة وإصلاح الخلل فى الوسائد الهوائية والمنتجة من شركة تاكاتا العالمية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر بإجمالى 4700 سيارة، من أصل 11 ألفا، و500 سيارة تعانى من هذا الخلل، بنسبة تغطية للاستدعاء بلغت 40.9%.



كانت النيل للتجارة والهندسة – إحدى شركات مجموعة الفطيم، قد جددت استدعاءها لـ 6 طرازات من موديلات مختلفة، تابعة للصانع اليابانى، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، نتيجة خلل بوحدة نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدى إلى خروجها بطريقة غير آمنة.



وأكد فى تصريحات لـ"المال"، أن تجديد الإعلان عن الاستدعاء يأتى فى إطار سعى النيل للتجارة والهندسة للوصول إلى كل الطرازات التى تعانى من خلل فى الوسائد الهوائية بتلك الطرازات، ضمن مساعيها لضمان أعلى معايير للسلامة والاعتمادية.



وتمثل الطرازات المستدعاه هوندا أكورد موديلات من 2004 وحتى 2009، وطراز سيتى موديلات من 2008 وحتى 2013، وطراز سيفك موديلات 2002 وحتى 2010، وطراز CR-V من تاريح صنع 2002 وحتى 2009، بالإضافة إلى هوندا جاز من موديل 2002 وحتى 2005، وستريم موديل 2002.



وأشار فضل إلى ان النيل للتجارة والهندسة تستهدف تغطية وصيانة 5100 سيارة تعانى من بخلل الوسائد الهوائية بنهاية العام الجارى.



وطالبت هوندا مصر عملاءها بضرورة ادخال شاسيه سياراتهم على الرابط الخاص بالاستدعاء وهو http://www.hondaegypt.com.eg/Recall/، للتعرف على إذا مكانت سياراتهم تخضع للاستدعاء من عدمه.



وحددت هوندا مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عددا من الخطوات إذا ما كانت السيارة تخضع للاستدعاء، والتى من بينها إرسال طلب حجز لتغيير نافخ الوسائد الهوائية، وتحديد موعد للصيانة عبر الرقم المختصر 19811.



وتأتى حملة الاستدعاء التى أعلنتها النيل للتجارة والهندسة، تماشيا مع الحملة العالمية التى أطلقتها الشركة الأم العالمية هوندا موتور فى فبراير من العام الماضى، والتى تستهدف إستدعاء 2.23 مليون سيارة، من طرازات وموديلات متعددة، نتيجة احتمالية فتح الوسادة الهوائية، بصورة فجائية والمنتجة من شركة "تاكاتا" العالمية.