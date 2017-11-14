البورصات العربية .. السعودية تقود مكاسب 5 أسواق وأبوظبى تهبط

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة السعودية ودبى وسط تعاملات متواضعة لعدم وجود محفزات إيجابية تشجع على الشراء بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات بنسب ضعيفة منها أبوظبى .



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم بحوالى 0.3 % ليصل إلى 6979 نقطة وظل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا في معظم الجلسة على عكس الجلسات الماضية ليؤكد على انحسار تأثير الحملة على الفساد في المملكة والتي أثارت مخاوف المستثمرين.



وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3 % ليسجل 3489 نقطة مع صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 4.6% وكان الأكثر تداولا في البورصة وكذلك ارتفع سعر سهم شركة دبي للاستثمار 4.2 % في تداول مكثف غير معتاد.



وقفز مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6 % ليزداد إلى 5115 نقطة بينما كسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.07 % ليستقر عند 14133 نقطة.



وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2% ليصل إلى 7874 نقطة ولكن سعر سهم شركة ازدان العقارية تراجع 2.3% بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للشركة درجتين إلى BB وهو تصنيف في نطاق عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب خسائر الشركة نتيجة هبوط سوق العقارات في قطر بسبب العقوبات التي فرضتها دول عربية على الدوحة ليهوى سعر أسهمها 48 % منذ بداية العام وحتى الآن.



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.1 % لينزل إلى 4366 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2 % لينخفض إلى 1260 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.01 % ليستقر عند 6250 نقطة.



