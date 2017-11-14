ننشر قرار التموين بتحديد حصص الدقيق للمخابز البلدية المدعمة

حصلت "المال" على صورة من التوجيه الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم 24 لسنة 2017، الصادر بتاريخ اليوم 14 نوفمبر 2017، بشأن تحديد حصص الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز البلدي المدعم.





المادة الأولى: قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتنبيه على أصحاب المخابز البلدية العاملة بمنظومة الخبز الجديدة لديها نحو تنفيذ الآتي:





أولًا: المخابز التي قامت بتسديد قيمة التأمين النقدي، تقوم بصرف كميات الدقيق التمويني طبقًا للمتوسط المتاح لها يوميًّا والذي يعادل ثلث قيمة التأمين المدفوع وبحد أقصى 40 شيكارة زنة 50 كجم/ يوم.





ثانيًا: المخابز التي لم تقم بتسديد قيمة التأمين النقدي، تقوم بصرف كميات الدقيق التمويني طبقًا للمتوسط المتاح لها يوميًّا والذي يعادل متوسط الصرف اليومي القديم، وبحد أقصي 20 شيكارة دقيق زنة 50 كجم/ يوم.





ويتم مطالبة صاحب المخبز بسداد المبلغ التأميني وفي حالة عدم السداد خلال إسبوع من تاريخه يتم تخفيض كمية الدقيق المنصرف يومياً إلي نصف الكمية ويتم إعطائه مهلة أخري لمدة اسبوع وفي حالة عدم السداد يتم إيقاف الحصة.





المادة الثانية: على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه.