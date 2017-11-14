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نقل وملاحة
ميناء دمياط : معدل غير مسبوق لنقل البضائع بالسكة الحديد
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 07:18 م
هيئة ميناء دمياط
أخر الأخبار
هيئة ميناء دمياط
محمود محسن
لأول مرة حقق ميناء دمياط معدلًا غير مسبوق فى تداول ونقل البضائع والحاويات من الميناء بالسكة الحديد، حيث غادر الميناء، أمس الاثنين، خمسة قطارات للسكة الحديد، ففى الخامسة والنصف من مساء أمس، غادر القطار رقم 2442، وفي الثانية والنصف صباح اليوم غادر القطار رقم 2473 بحمولة إجمالية بلغت 2609 أطنان قمح.
كما غادر الميناء، في الواحدة من ظهر أمس، قطار الحاويات رقم 2460 محملًا بـ60 حاوية 20 قدمًا متجهًا إلى العين السخنة على 20 عربة سكة حديد.
وفي الحادية عشرة من صباح اليوم غادر قطار سكة حديد بعد أن قام بتفريغ 1000 طن كسر حجارة بالميناء لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر، فى حين غادر في الثالثة من صباح اليوم قطار الحاويات رقم 2448 محملًا بعدد 33 حاوية 20 قدمًا من خام الرخام متجهًا إلى حلوان.
وصرح اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، بأن ذلك يعد ثمرة جهد كبير ومنظم تبذله الهيئة لتنفيذ خطة وزارة النقل لتفعيل وتعظيم دور السكة الحديد فى نقل البضائع والحاويات بغرض تخفيف الأحمال عن الطرق البرية، ومن ثم تكلفة صيانتها وسعيًا إلى تخفيض تكلفة المنتج للوصول إلى أقل سعر نهائى للسلعة أو لدعم الميزة التنافسية للصادرات المصرية فى السوق العالمية.
فى سياق آخر استقبل الميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
يُذكر أنه غادر 84 سيارة بحمولة 4252 طن قمح. وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 164282 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 30587 طنًّا.
وشملت حركة الصادر من الميناء 2600 طن ملح و2200 طن فوسفات.
ميناء دمياط
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