سهما السويدي إليكتريك ودايس الأعلى تداولًا اليوم

منى عبد الباري









تمكّن سهم شركة دايس للملابس الجاهزة من الاحتفاظ بمكاسبه التي اقتربت من مستوى 5% طوال جلسة اليوم الأربعاء وحتى ختام التداولات، ليغلق محتلًّا المرتبة الثانية من حيث قيم التداولات، اليوم، بقيمة 94 مليون جنيه، بعد سهم السويدي إليكتريك الذي سجلت تداولاته 103 ملايين جنيه.





وأغلق سهم دايس عند مستوى 23.64 جنيه، بارتفاع 4.60%، بإجمالي تداولات 94 مليون جنيه، مدعومًا ببدء التداول عليه بجلسة اليوم عقب انتهاء الشركة من خطة توفيق أوضاعها، بينما أغلق سهم السويدي على ارتفاع 4.4% عند مستوى 118.25 جنيه.





وبدأ، اليوم، التداول على سهم دايس بسعر 22.6 جنيه للسهم عقب قيام الشركة بتوفيق أوضاعها لزيادة عدد مساهميها، بعد تعرضها من بين 25 شركة أخرى لخطر الشطب بسبب عدم استيفائها قواعد القيد.

وقال رئيس الشركة ناجي توما إن الشركة تعتزم تنفيذ خطة توسعية، الفترة المقبلة، تشمل عدة محاور أبرزها زيادة الإنتاجية، والصادرات، وإضافة مزيد من الفروع لشبكة فروعها قبل نهاية العام الحالي.



