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سيـــاســة
جنايات القاهرة تجدد حبس شوكان بتهمة الانتماء إلى الإخوان
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 06:49 م
الصحفي محمود أبوزيد شوكان
أخر الأخبار
الصحفي محمود أبوزيد شوكان
إيمان عوف
أجلت الدائرة 28 محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة المصور الصحفي، محمود أبوزيد، شوكان"، و738 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 21 نوفمبر الجاري 2017، لاستكمال سماع الشهود.
وأسندت النيابة في وقت سابق إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
يذكر أن قوات الأمن، ألقت القبض على "شوكان"، أثناء تصويره عملية فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس من عام 2013، ليحبس بعدها احتياطيًا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في اعتصام مسلح.
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