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أزمة التموين أهم موضوعات توك شو الليلة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 06:23 م
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التوك شو
رحاب صبحى
هنا شيحة فى "هنا العاصمة" على سى بى سى
يستضيف برنامج "هنا العاصمة" فى فقرة "هنا الستات"، على قناة سى بى سى، فى التاسعة مساءً، الفنانة هنا شيحة؛ لمناقشة حقوق المطلقات والأبناء فى قانون الأحوال الشخصية. البرنامج تقديم لميس الحديدى.
أزمة التموين فى "على مسئوليتى" على صدى البلد
يستضيف، الليلة، الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، فى الثامنة مساءً، الدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ للحديث حول أزمة التموين وأزمات المواطنين، ويتلقى موسى بحلقة اليوم المداخلات الهاتفية.
الوضع السياحى فى مصر فى "مساء dmc“
يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، فى العاشرة مساءً، منير غبور الخبير السياحي. ويتحدث غبور عن رحلة العائلة المقدسة، كما يتحدث عن رؤيته للأوضاع السياحية الحالية في مصر، وغيرها من الملفات.
أحمد نعينع فى حوار عن دولة التلاوة والقرآن فى “90 دقيقة"
يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامجه "90 دقيقة"، فى الثامنة مساءً، المقرىء الكبير الشيخ أحمد نعينع، فى حوار فى رحاب القرآن الكريم ودولة التلاوة والمقرئين فى مصر، ويحكى نعينع خلال اللقاء أسرار علاقته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات ونجوم دولة التلاوة فى مصر لصالح مقرئى الخليج، ولماذا نجحت الأصوات العربية على حساب أحفاد أئمة التلاوة المصريين.
نشأت الديهى يهاجم شيرين على ten فى "بالورقة والقلم"
يناقش، الليلة، الإعلامي نشأت الديهي، عبر برنامجه بـ"الورقة والقلم"، المذاع على فضائية ten فى الثانية عشرة منتصف الليل، تصريحات المطربة شيرين عبد الوهاب الأخيرة حول نهر النيل، من خلال استعراضه أحد فيديوهات حفلة مهرجان الشارقة للموسيقى العربية في الإمارات، والذي أقيم على مسرح المجاز في يناير الماضي.
جاء ذلك بعدما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لـ"شيرين عبد الوهاب"، ترد فيه على إحدى المعجبات التي طالبتها بأغنية "ما شربتش من نيلها" في أحد حفلاتها بلبنان، قائلةً: "هيجلك بلهارسيا".
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