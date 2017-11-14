استقالة رئيس حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار

إيمان عوف

وذكر إمبابي، في نص استقالته، أنه يصعب على شخصى وعقلى وتجربتى أن أتقبل ما يجرى داخل الحزب فى غرف مغلقة وبمفاجآت وإنفاق مالى مريب، فى ظل وضعى كرئيس لجنة لحقوق الإنسان تطالب بالشفافية، ليصبح أمر تمويل الحزب لغزًا كبيرًا ليس لأحد الحق فى مناقشته، أو محاولة تغييره بالعمل على جلب متطوعين جدد للإنفاق على الحزب، بالمخالفة للائحة الحزب التى تنص على أن كل تمويل يزيد على 250 ألف جنيه يجب عرض أمره على المكتب السياسى، وهو الأمر الذى لم يحدث، فالمكتب السياسى لم ينعقد إلا لمرة واحدة، ولم يدع رئيس الحزب لعقده بعدها! وإنه لا أستطيع أن أتخيل أننى كعضو فى المكتب السياسى والهيئة العليا يتم شطب اسمى وحذفى من كل "الجروبات" داخل الحزب فجأة ودون مقدمات أو بلا أدنى مبرر. والمدهش أن كل أعضاء الحزب لم يكترث أحدهم أو يجاهر بالاعتراض- على حد علمى– وذلك أمر يجعلنى أصدق ما كنت أرفضه حول الأحزاب السياسية وأنها مجرد ملكية خاصة لمن يمولها تدار كما شركة خاصة، وإذا كنت من أوائل الذين اعترضوا على ذلك السلوك وقت وجود مؤسسه– نجيب ساويرس– فمن غير المقبول أن أصمت على استمرار هذا الوضع الآن!