نقل حصة رئيس جى بى أوتو إلى شركة أخرى لإعادة الهيكلة

رجب عز الدين









أعلنت شركة جى بى أوتو غبور عن قيام رئيس مجلس إدارتها رءوف كمال حنا غبور ببيع كامل حصته البالغة 276.6 مليون سهم إلى شركة R.G Investments S.a r.i، فى إطار عملية لإعادة الهيكلة.





وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن نقل ملكية الأسهم المملوكة لرءوف غبور رئيس مجلس الإدارة إلى شركة آر جى إنفستمنتس جاء فى إطار عملية إعادة هيكلة لممتلكات واستثمارات العائلة، حيث يمتلك رءوف غبور آر جى إنفستمنتس بالكامل.





وأضافت أن شركة آر جى إنفستمنتس أصبحت تمتلك 25.2% من أسهم جى بى أوتو بعد إتمام العملية، وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.25 جنيه، بقيمة إجمالية 899.2 مليون جنيه.





ونفذت الشركة، فى 25 ديسمبر 2016، صفقة من الحجم الكبير بقيمة 633.040 مليون جنيه، على 193 مليون سهم، تمثل 17% من إجمالى أسهم لشركة جى بى أوتو فى إطار عملية إعادة هيكلة ونقل ملكية للأسهم المملوكة لأسرة رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة. وقالت الشركة آنذاك إن تلك العملية لم يترتب عليها تغير نسب المجموعات المرتبطة، وما زال البائع يملك 100% من المشترى.





ويبلغ رأسمال الشركة نحو 1.094 مليار جنيه، موزعًا على نحو 1.094 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم. وتعمل "غبور" فى مجال تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل، والنقل الثقيل ونصف النقل وسيارات الركوب والأتوبيسات والمينى باص والميكروباص والجرارات الزراعية والأوناش والآلات الميكانيكية ومعدات البناء.



