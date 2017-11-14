جيب رينيجيد تجذب أنظار عملاء السيارات الرياضية

المال- خاص









حافظت جيب رينيجيد على صدارتها بقائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV -B خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بحصة سوقية 40.2% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 1327 سيارة.





وفي المركز الثاني حلت هيونداي كريتا بنسبة 25%، فيما جاءت رينو كابتشر في المركز الثالث بنسبة 18.2%، تبعتها نيسان جوك بنسبة 7.6%.





وحلت أوبل موكا في المركز الخامس بواقع 6.4%، تبعتها بيجو 2008 في المركز السادس بواقع 2%، ثم فيات 500X بنسبة 0.5%، وسكودا يتي سافاري بنسبة 0,1%.





وأوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن اسم العلامة الأمريكية "جيب" يجذب أنظار العملاء الراغبين في شراء السيارات الرياضية، مما يعطي ثقلًا لطراز "رينيجيد" مقارنة بالطرازات الأخرى مثل هيونداي كريتا التي حلت في المركز الثاني بعد طراز العلامة الأمريكية.



